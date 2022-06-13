出國旅遊潮恐湧現！台產跟進 暫停海外突發疾病醫療險

各國邊境陸續解封，出國旅遊潮即將湧現，不過產險業接連下架旅平險附加海外突發疾病醫療費用相關保障，台產（2832）今（13）日表示，目前僅是將旅平險的附加突發疾病保障暫停受理，並非是整張保單下架，後續公司亦會召開商品會議看如何進行調整。

因應疫情變化，旺旺友聯產險已在5月初就先下架旅平險附加「突發疾病醫療保險」，國泰產險則近日發文給保經代通路，考量公司風險承擔等因素，自6月10日下午5點30分起，停止受理「海外突發疾病」相關商品。

新安東京海上產險於6月9日起接連暫停受理「海外突發疾病」相關商品，和泰產險也停賣海外突發疾病醫療相關保障，富邦產險則自6月13日下午5點30分起，因考量風險承擔因素，本公司暫停受理海外保障相關專案與短期海外突發疾病健康保險。

整體來看，目前業界下架的主要是海外突發疾病醫療保障，換句話說，民眾如在出國旅遊時，染疫進行醫療行為時，仍無法獲得理賠，需自行負擔醫療費用。