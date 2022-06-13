全球百大最有價值保險品牌 台灣人壽連六年入榜

英國知名品牌顧問公司Brand Finance揭曉「2022全球100大最有價值保險品牌」（Brand Finance Insurance 100 2022），中國信託金控子公司台灣人壽憑藉營運績效、數位創新服務以及卓越品牌影響力，連續六年榮獲全球百大最有價值保險品牌，今年名列第68名。

《The Global Economics》（全球經濟雜誌）以及《Global Business Outlook》（全球商業觀點雜誌）兩大國際權威媒體，亦評選台灣人壽為「台灣最佳壽險公司」，為台灣唯一獲獎之保險公司。

英國品牌顧問公司Brand Finance每年針對全球各大知名保險公司進行調查，以品牌力（Brand Strength Index）、品牌忠誠度（Brand Royalty Rate）、財務表現與投資、市占率及獲利能力等作為評比指標，台灣人壽未受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，在經營策略、客戶服務及品牌價值等面向表現卓越，連續六年躍居全球100大最有價值品牌，同時亦連續五年獲得《Global Brands Magazine》（全球品牌雜誌）評選為「台灣最佳壽險品牌」，顯現台灣人壽經營實力及整體品牌價值備受國際肯定。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽是中信金控重要成員，秉持「以客為尊」的服務理念以及「We are family」的品牌精神，不斷推陳出新各項金融服務及商品，台灣人壽更期許自己，不僅只是提供事後的理賠補償，也能走向事前的預防，透過數位科技及異業合作打造更完整的保險服務生態圈。

為引領數位創新金融服務，台灣人壽發展eClaim理賠區塊鏈，客戶可線上申辦理賠並授權醫院提供就診資料，無須紙本文件，提升三倍理賠效率；領先業界創立數位實驗室（EdgE Digitalization Lab），開發智能輔銷工具，協助業務人員轉型成為專業數位的保險顧問，全面提升服務效率，今年10月更將率先推出AI風險預警系統，以大數據分析預測招攬風險，偵查把關保險顧問招攬品質，展現以高標準的服務品質，全力保障保戶權益的決心。

保險智能服務方面，台灣人壽運用AI技術推出「安穩傳網站」，針對民眾需求，提供人生各階段所需的保險規畫方案；攜手跨界策略夥伴建構健康生態圈，運用區塊鏈技術打造一站式「i健康計畫」自主健康管理平台，協助客戶健康管理與遠距醫療諮詢。

台灣人壽也推出「AI健康分App」，結合健保大數據和精準AI運算，迅速產出個人專屬AI健康報告，不僅能精準評估健康風險，還能客製化專屬保險方案；創新手遊型「TeamWalk職場健康管理App」，提供企業健康管理及團險服務兩大特色，激勵企業員工養成運動好習慣，表現優異的企業更可以獲得保費健康回饋金。

為滿足客戶防疫期間的零接觸需求，台灣人壽提供「三刷三免」視訊投保服務，透過生物辨識身分認證機制，使用行動裝置刷臉三次驗證，電子加密確認個資不落地，免下載、免接觸、免紙本，不受地點時間限制，過程快速便利，這些領先業界多項便捷又貼心的數位金融服務，更拿下《International Finance Magazine》（國際財經雜誌）之「台灣年度創新壽險公司」及「台灣最佳數位保險體驗」兩項大獎，具體實踐公平待客及責任金融。