中壽推志工雙模式 志工時數達全年目標近六成

中國人壽今(13)日表示，對許多社福機構來說，零錢箱及發票箱是重要資源，它裝滿了人們投下的愛心，也承載了機構的希望。然而零錢箱及發票箱的回收也是一項挑戰，張秀菊基金會表示：「回收工作必須在城市的各個角落來回奔波，需要大量有交通工具的人力協助」。

所幸中國人壽志工前來協助，張秀菊基金會指出：「他們主動聯繫，參與路線規畫討論及工作分配，反覆確認收款事項，甚至有些志工表示回收地點就他家附近，願意擔任長期志工，利用下班通勤時順路回收，他們的用心讓我們感動」，而這正是中壽鼓勵同仁積極投入志工服務的縮影。

中國人壽總經理黃淑芬表示，感同身受，要身受才會感同，感同才能帶來更有溫度的服務」，關愛之心己成為中壽人的DNA，疫情也澆不熄中壽同仁志工服務的熱忱，中壽以創新思維，發展出不需接觸也能服務的線上志工模式，與傳統實體志工模式結合，獨特的「線上x線下」志工雙模式，讓志工服務能視疫情變化調整。

黃淑芬舉例，近期就有近550位中壽志工，投入人安基金會居家縫紉志工，縫紉分送給寒士的端午平安粽香包，將小小的香包，化為中壽人的愛心，溫暖在社會角落中的每一位寒士，人安基金會也對能在短時間募集到這麼多志工表達感謝。

志工雙模式獲得中壽同仁的熱烈迴響，截至今年4月底，同仁已完成1萬1,660小時，距年度目標2萬小時，己達近六成，讓熱忱不間斷，有中壽志工在的地方，就是有溫度的地方。

中壽鼓勵同仁在志工服務過程中的感動與溫暖應用於工作上，形成善的循環。隨著高齡化社會來臨，中壽將金融專業結合志工服務，在今年3月與華山基金會合作，宣導高齡者金融保險防詐宣導活動，由客戶申訴部同仁組成的志工團，以趣味問答、情境短劇及防詐口訣等方式與年長/弱勢者們互動。

中壽參與同仁表示，此次活動讓平時分屬不同地區的同仁，聚在一起服務，以寓教於樂的方式，分享遇到詐騙集團手法該如何處理，在現在詐騙事件頻傳的時代，相信對長輩們的幫助很大，希望以後常舉辦。

中壽將持續秉持「We Share We Link」及「愛與關懷」的核心理念，以實際行動即時回應社會需求，持續為社會創造永續價值，致力成為最受客戶推薦及信賴的壽險公司。