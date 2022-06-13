公股首家！一銀內部碳定價 近2年減少132萬碳排成本

第一銀行長期響應國家溫室氣體排放減量政策，積極管理自身碳風險，厚植碳管理意識，每年除了透過ESG平台訂定及落實溫室氣體減量，前年起，每年皆依循第一金年減碳目標並導入內部碳定價機制，藉以提升國內營業單位減碳意識及碳成本，讓減碳行動從總行擴大至國內營業單位，近2年營業單位節能減碳總成效達291公噸，等於是減少132萬元碳排成本。

一銀表示，自前年起連續3年辦理國內營業單位碳管理及節電競賽，為公股銀行首家，並自去年起每季公告各單位節電目標達成情形，於第四季結束後計算目標達成率並公布成果。一銀以實際減碳措施及投入減碳金額計算出每公噸減碳成本，向未達節電與減碳目標單位說明超額碳排放總量及應額外負擔成本，並提出單位可行減碳作為進行改善；同時對達標之績優單位有功人員給予獎勵，將其碳管理具體作法供國內單位參考。

一銀指出，「碳風險」管理將是企業邁向永續經營重要課題，依據國際CDP分析，全世界排名前500大企業中，有將近一半企業實施或計劃實施內部碳定價，降低企業碳風險，2016至前年實施內部碳定價企業家數增加80%，同時制訂減碳目標及提高再生能源使用比例之企業也隨之成長。

一銀強調，過去碳排放所造成的環境問題，由社會負擔處理成本，現在企業透過實施內部碳定價，於執行業務過程中導入碳成本，將促使企業排碳的外部成本內部化，產生減碳意識與行動。

一銀目前除將內部碳定，也舉辦氣候風險管理專題演講，由總行高階經理人參與、錄製氣候變遷相關議題線上課程提供全行同仁觀看，價機制融入國內營業單位碳管理與節電競賽，並於營業單位總務人員訓練班中加入單位節能減碳教育宣導等，多面向規劃氣候變遷議題之教育推廣，厚植行員對氣候變遷與淨零轉型的認知，持續以行動響應「臺灣2050淨零排放路徑」。