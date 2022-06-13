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公股首家！一銀內部碳定價 2年減132萬元碳排成本

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
一銀推動內部碳定價，近二年節省超過130萬元的碳排成本。圖/資料照片
一銀推動內部碳定價，近二年節省超過130萬元的碳排成本。圖/資料照片

第一銀行（2892）自2020年起，每年皆依循集團年減碳目標並導入內部碳定價機制，藉以提升國內營業單位減碳意識及碳成本，讓減碳行動從總行擴大至國內營業單位，近二年營業單位節能減碳總成效達291公噸，相當於減少132萬元碳排成本。

第一銀行表示，自2020年起連續三年辦理國內營業單位碳管理及節電競賽，為公股銀行首家，並自2021年起每季公告各單位節電目標達成情形，於第四季結束後計算目標達成率並公布成果。

第一銀行以實際減碳措施及投入減碳金額計算出每公噸減碳成本，向未達節電與減碳目標單位說明超額碳排放總量及應額外負擔成本，並提出單位可行減碳作為進行改善；對達標之績優單位有功人員給予獎勵，將其碳管理具體作法供國內單位參考。

第一銀行表示，「碳風險」管理將是企業邁向永續經營重要課題，依據國際CDP分析，全世界排名前500大企業中，有將近一半企業實施或計劃實施內部碳定價 ，降低企業碳風險，2016至2020年實施內部碳定價企業家數增加80%，同時制訂減碳目標及提高再生能源使用比例之企業亦隨之成長。

第一銀行指出，過去碳排放所造成的環境問題，由社會負擔處理成本，現在企業透過實施內部碳定價，於執行業務過程中導入碳成本，將促使企業排碳的外部成本內部化，產生減碳意識與行動。

第一銀行除了將內部碳定價機制融入國內營業單位碳管理與節電競賽，內部亦舉辦氣候風險管理專題演講，由總行高階經理人參與、錄製氣候變遷相關議題線上課程提供全行同仁觀看，並於營業單位總務人員訓練班中加入單位節能減碳教育宣導等，多面向規劃氣候變遷議題之教育推廣，厚植行員對氣候變遷與淨零轉型的認知，持續以行動響應「臺灣2050淨零排放路徑」。

減碳 第一銀行 節電

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