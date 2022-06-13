快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

資金回流債市 兩檔債券基金重返基富通熱搜榜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通5月熱搜前十大基金
基富通5月熱搜前十大基金

近期信用債利差大幅擴大，超越過去5年平均值，誘發買盤進場布局債券資產。國內最大基金交易平台基富通統計，5月熱搜基金中，已有2檔債券型基金重返前十大之列，打破由股票型和平衡型基金獨霸的局面。

根據基富通統計，平台5月熱搜前十大，股票型基金有五檔，以美國、科技和越南為主，包括：摩根士丹利美國增長基金、貝萊德世界科技基金、中國信託越南機會基金、安聯台灣科技基金與摩根美國科技基金。

股債平衡型基金有三檔，是素有國民基金稱號的安聯收益成長基金、安聯收益成長多重資產基金與聯博多元資產收益組合基金。

值得注意的是，債券型基金有兩檔擠進熱搜前10大榜單，分別是聯博全球非投資等級債券基金、NN新興市場債券基金，打破今年來一直由股票型、平衡型基金獨霸熱搜榜的局面。

基富通總經理王浩宇表示，通膨、升息等因素導致資金流出債市，但美國聯準會5月會議紀錄也未顯示更激進的說辭，市場恐慌情緒逐漸平復，加上信用債利差大幅擴大，因此吸引資金回流。

王浩宇表示，債券的主要報酬來源為債息，只要不出現違約，越接近到期日，債券的市場價格將越接近其面額，所以短期的價格波動影響有限，波動度通常也較股市來得小，適合偏好收息的投資人長期持有，或資產配置運用。

尤其面對目前市場詭譎多變的環境，王浩宇說，投資人更需要借重債券的特性，降低資產組合的波動風險，而基富通也提供全平台債券型、平衡型與配息型股票基金單筆申購0手續費，幫助投資人創造長期穩健的回報。

債券 美國聯準會

延伸閱讀

退休型基金 夯

蘇貞昌喊查辦郭彥均 王鴻薇怒：用國家機器封人民的嘴

爆料時力前黨工持毒挨告 王浩宇：有意與對方和解

優質基金 三面向挖寶

相關新聞

股匯齊跌！新台幣今重貶1.58角、收29.742元 匯銀人士這麼看

股匯同部重挫！美國物價指數再創40年新高，衝擊全球金融市場，美股重挫下拖累台股表現，新台幣兌美元匯率也在國際美元走強下，...

富邦momo聯名卡5%回饋無上限 優惠延長半年

台北富邦銀行今(13)日宣布，2022年底前富邦momo卡將維持momo通路消費5%回饋無上限的優惠，讓卡友網購時可安心...

全球人壽遠端志工講師 伴偏鄉學子打開職涯視野

全球人壽全方位落實「因為愛 責任在」的品牌理念，致力於推動偏鄉教育，連續兩年透過遠端視訊的方式，舉行偏鄉公益講座，台科大...

中信證券創舉 海外債券下單一次可掛七天

中國信託綜合證券今(13)日推出海外債線上交易投資服務，創先例推出海外債券長效委託單交易，買進、賣出最多可以選擇長效七天...

熱錢撤、股匯崩！新台幣重貶1.58角收29.742元

美國5月CPI年增幅高達8.6%，高於4月的8.3%，出乎經濟專家所料，2年期債券殖利率由2.81%漲到3.04%，美股...

中壽推志工雙模式 志工時數達全年目標近六成

中國人壽今(13)日表示，對許多社福機構來說，零錢箱及發票箱是重要資源，它裝滿了人們投下的愛心，也承載了機構的希望。然而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。