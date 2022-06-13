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對抗通膨利器 法人：基建題材異軍突起

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各類主要實質資產股利率表現
各類主要實質資產股利率表現

根據世界銀行6月7日公布最新2022年全球經濟成長率預估由原先的4.1%下修至2.9%，主要是因能源及食品價格持續上揚、俄烏戰爭導致供應鏈中斷。同時也警告未來幾年將陷入通貨膨脹和經濟成長停滯的風險，即為停滯性通膨。全球經濟成長因疫情下滑後，在2021年後疫情時期經濟成長5.7%，然而目前經濟萎縮可能是全球從80多年來最大的衰退初步復甦後最急遽的放緩。在這薪資漲幅跟不上萬物齊漲的環境下，如何抵禦通膨創造資產價值也成為投資人的首要課題之一。

聯邦投信表示，目前通膨及俄烏戰爭等問題仍處於膠著，加上各項經濟數據不樂觀，大多數投資人對市場持觀望態度。但根據彭博數據顯示，過去歷史經驗顯示在兩次通膨升息循環中，基礎建設相關指數皆有不錯表現，若統計今年以來至6月10日止，MSCI 世界指數和S&P500皆下跌超過18%，而S&P全球基礎建設指數則逆勢上漲2.44%，顯見基礎建設相關類股對抗通膨的能力。

聯邦民生基礎建設股票入息基金預定經理人趙家華說，市場動盪時期，可適當布局民生基礎建設相關標的，因該產業涵蓋水電瓦斯等民生必需公共事業，對景氣循環較不敏感且定價通常與通膨有連帶關係同步上漲，除了產品價格穩定外，同時兼具穩定現金流的特性，根據彭博數據顯示，民生基礎相關股票股利率表現皆優於傳統股票。此外，各國為刺激經濟紛紛推動新的基礎建設政策，對現有基礎建設做老舊汰換或做低碳轉型，中長期來看基礎建設將因此受惠。

通膨 股票

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