新光三越今董事會 吳昕陽再面對泛新光集團壓力

百貨龍頭新光三越經營權之爭再起，今（13）日該公司舉行新屆董事會推舉董事長、副董事長，日籍董事長村上英之料將續任，但昨日副董事長之位竟傳出，有現任吳昕陽讓位給泛新光集團的吳東昇、吳東亮等聲音。

新光三越由日資三越伊勢丹股份有限公司持股逾43％、吳東興之子吳昕陽一派約17%、泛新光集團持股39%。

1974年，新光集團創辦人吳火獅主導成立新光百貨，找來哥哥吳金龍的孩子吳東興擔任總經理；1989年新光集團與三越伊勢丹合作經營「新光三越」，吳東興佈局全台，從南京西路開始、開幕站前店，後來慧眼插旗信義區成為第一間百貨公司，吸引同業進駐；信義商圈變成百貨熱點，新光三越成為百貨龍頭。

吳東興曾說：「剛開始如果沒有新光人壽的資源支持，新光三越也不會有現在的成績。」新光人壽至今仍是新光三越的房東，後來吳東興的經營權屢遭吳火獅的孩子挑戰，尤以吳東進最激烈；在吳東興去世後，吳昕陽繼續面對來自堂叔們的壓力。

這堂叔一派被稱為「泛新光集團」，昨日放話，原任副董事長兼總經理的吳昕陽，將讓出副董位子給堂叔吳東昇或吳東亮；吳昕陽則繼續擔任總經理，形成日方、吳昕陽和泛新光集團三方共治。

專家指出，依《銀行法》，吳東亮是台新金控（2887）董事長，不可兼任其他事業董總，吳東亮若擔任新光三越副董有違「產金分離原則」。

而在上月新纖股東會後，本報詢問吳東昇是否有意「協助新光三越營運」，他表示自己要專注在新光合纖事業。並稱讚現在吳昕陽帶領的經營團隊做得很好，有助新光三越繼續保持龍頭地位。

吳東昇態度可能在短時間出現變化？吳東亮知法不遵？還說放話者另有所圖？無論今日結果如何，都反映吳昕陽副董之位持續遭泛新光集團挑戰。

三年前的新光三越董事會改選，也出現同樣的經營權之爭，但最後由推舉日資股東擔任董事長、吳昕陽擔任副董事長落幕。