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誰是買金控股的大戶？ 答案是「這兩家」壽險業

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
富邦人壽是擁抱金控股的大戶。圖／本報資料照片
富邦人壽是擁抱金控股的大戶。圖／本報資料照片

台灣金控股擁有穩定的配息，及高現金殖利率，除受新加坡主權基金青睞外，連台灣壽險業也愛買。據各金控揭露今年最新股東名單，富邦人壽台灣人壽是擁抱金控股的大戶，投資足跡各囊括了三檔金控股，全擠身在前十大股東中。

這兩家最愛金控股的壽險大戶，更是有志一同的都擁抱了兆豐金第一金，富壽另外最愛中信金，台壽則獵足了合庫金

若再拉長近四年來看，富壽和台壽均長期穩居這四家金控股的前十大股東中，顯示比起壽險型金控，這兩家壽險投資大戶，更偏好「高股息、低波動」的銀行型金控股。

據到今年4月中統計，以富邦人壽握有中信金達82.1萬張居冠，過去一年加碼了8.1萬張，持股比從去年3.7%攀升到4.11%，更連續三年蟬聯中信金第一大股東；若以中信金2021年底均價22.54元估算，估富壽約砸了18.3億元加碼。

富壽今年雖續抱兆豐金和第一金，但略採減碼策略，對兆豐金減碼10.2萬張、第一金也減碼了3.3萬餘張，若以兆豐金和第一金2021年底均價來看，獲利入袋估有40億元之譜。

據數據顯示，富壽持有兆豐金僅剩26.3萬張，持股比降到1.94%，僅居兆豐金第七大股東；對第一金持股數降到17.4萬張、持股比1.34%，居第一金第九大股東。

無獨有偶，台灣人壽投資足跡也包括兆豐金和第一金，與富壽大減碼、做獲利了結不同，台壽今年對兆豐金加碼了2萬餘張，持股張數攀升到30.5萬張、持股比為2.08%，估算加碼7.1億餘元。

另外對第一金、合庫金都採續抱，今年持股比各為1.49%、0.64%均與去年相當。

若進一步以前六大壽險業投資來看，仍是以兆豐金和第一金最受壽險業「垂愛」，二家金控前十大股東中，壽險業持股就各占了三家，顯示高現金股息，人人都愛。

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