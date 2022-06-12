新加坡主權基金回來了 加碼「這3檔」金控股

受中國經濟持續衰退，台灣今年又啟動升息，升息利多讓去年淡出的新加坡主權基金（GIC）再度回頭擁抱金控股，位居五大金控股前十大股東名單，其中對國泰金、中信金、第一金全呈現加碼，推估加碼數億元之譜。

據資料顯示，由花旗銀託管的新加坡政府投資專戶，過去一年位居國泰金、中信金、第一金、元大金和玉山金前十大股東，持股張數約在15~34萬餘張之間，持股比約1~2%。

其中更重新鎖定國泰金、中信金、第一金三檔金控股做加碼布局，又以持有中信金34.4萬張居冠；對元大金和玉山金則略呈現小幅減碼。

一家金控高層說，GIC回頭擁抱金控股，有兩大主因，一是中國經濟前景看壞，過去星國主權基金曾一度因大陸金融股ROE（股東權益報酬率）遠高於台灣金控股而「棄台轉陸」，但隨近兩年中國經濟陷入衰退，星國主權基金自然重新尋找投資標的。

二是，台灣擺脫去年超低利環境，今年啟動升息，升息年讓星國主權基金重新布局，加上去年多數金控股超跌，如今投資價值已然浮現。

長期以來，新加坡主權基金最愛買台灣金控股，16家金控股中，過去星國主權基金的投資足跡就遍及了十家，更在2016年達到投資高峰，之後連續二年減碼，2019年才回補，卻因2021年全球低利又淡出。

據各金控揭露今年前十大股東名單中，國泰金、中信金重獲星國主權基金青睞，重登該兩檔金控股中的前十大股東，持股張數各為15萬、及34.4萬張，對第一金更持續加碼1.23萬張，持股張數攀升到17.45萬張，持股比1.3%，推估加碼了數億元之譜。

若拉長近六年來看，星國主權基金最愛第一金和玉山金，六年來從未退出前十大股東，近三年則開始增加布局元大金，今年4月持股張數26.6萬張，持股比2.2%。

法人說，星國主權基金今年布局國泰金、中信金、第一金、元大金和玉山金，這五大金控股兼具三大特色，包括財報透明度較高、本業穩定、受資本市場影響相對較低，是屬防禦型，可攻可守的「亂世英雄」標的。

最關鍵的是，這五大金控股多配外資最愛的「現金股息」，若以去年底股價均價來算，元大金現金殖利率逼5%最高，中信金、國泰金、第一金也都有4%水準。

該法人也說，這類的主權基金目標報酬率至少要6%以上，因為扣除稅費、及託管行等管理費後「得實拿2%」，股東報酬率（ROE）、現金殖利率等獲利基本面，就成為他們進出的主要考量。