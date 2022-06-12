三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

房貸族注意，中央銀行升息警報尚未解除。央行將於周四（16日）召開第2季理監事會，台新金控首席經濟學家李鎮宇、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及台經院院長、央行理事張建一等三位總經專家均預測，央行周四鐵定升息，幅度自半碼起跳；不只如此，IRS（利率交換）市場更大膽押注，央行本季將升息1碼。

國內外通膨高漲加上美國鷹派升息，我國央行6月跟進升息箭在弦上，但本土疫情位處高原期，央行是否仍有升息條件，市場高度關注。

對此，李鎮宇預估，央行周四將升息1碼，央行總裁楊金龍先前在立院質詢時透露，6月可能推出第五波房市選擇性信用管制，但考量目前台灣通膨壓力居高不下，經濟成長仍相對穩健，同時聯準會處於快速升息階段，央行亦有跟進升息1碼的壓力，而目前台灣房市已呈現量縮趨冷的跡象，若升息1碼同時加碼信用管制，可能對國內景氣會造成影響。因此預期本次升息1碼，但不一定會加碼打炒房。

李鎮宇研判，台灣央行全年將升息2~3碼，意即扣除3月已升息1碼，包括6月在內，還有1~2碼的升息空間，主要考量台灣亦面臨通膨壓力，加上美國、歐元區及韓國央行均進入升息循環，預期央行下半年仍傾向採取緊縮性貨幣政策。

林啟超則說，央行本季一定會升息，幅度自半碼起跳，至於是否啟動第五波房市管制，與升息幅度有關，因升息會對房市造成壓制效果，央行可能升息半碼搭配打炒房，或升息1碼，但暫時不加碼打炒房。林啟超認為，目前市場正在觀察，美國經濟是否能「軟著陸」，而這也是央行關注的重點之一；若央行對未來經濟展望較為保守，包括6月在內，央行未來僅有1.5碼的升息空間，反之，若研判經濟成長無虞，則6、9月都有升息1碼的空間，12月則是半碼，換言之接下來到年底，最多將有2.5碼的升息空間。

央行理事張建一認為，央行周四升息機率大，但幅度是半碼還是1碼，仍待央行理事們討論，因為「民眾感受很重要」，央行要考慮通膨，又不能過於傷害經濟。張建一坦言，央行目前陷入「兩難」，究竟要關注通膨還是疫情？不過，觀察台灣去年、今年經濟成長均優於美國，通膨率雖遠低於美國，卻高於2%通膨警戒線，且疫情雖然嚴峻，經濟活動仍照舊，理論上央行6月還是會升息，只是升多少的問題。

張建一說，「楊總裁先前在立院宣示，貨幣政策朝緊縮方向走」，至於是否需要加碼打炒房，儘管先前有提出第五波房市管制的可能方向，但目前房貸集中度已略為趨緩、房市看起來還好，央行會觀察房市最新的統計數字再做定奪。