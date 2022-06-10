富邦產喊停海外突發疾病健康險 13日17時30分起不受理

國內疫情升溫後，防疫保單理賠潮步步湧現，產險業自5月起陸續喊停海外突發疾病醫療相關保障，富邦產險今（10）日表示，考量風險承擔因素，自13日下午5點30分起暫停受理海外保障相關專案與短期海外突發疾病健康保險。

愈來愈多國家開放邊境管制，疫後旅遊潮將逐步展開，但歷經防疫保單慘痛教訓，產險業者對於「旅遊防疫險」偏向保守態度，同時也接連下架旅平險的海外突發疾病醫療相關保障。換句話說，民眾如在出國旅遊時，染疫進行醫療行為時，仍無法獲得理賠。

由於疫情變化速度快，旺旺友聯產險早在5月初已先下架旅平險附加的海外突發疾病附加「突發疾病醫療保險」，國泰產險、和泰產險、新安東京海上產險近日接連暫停受理「海外突發疾病」相關商品。

富邦產險今日亦表示，自6月13日下午5點30分起，因考量風險承擔因素，本公司暫停受理海外保障相關專案與短期海外突發疾病健康保險。