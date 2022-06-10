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富邦獨董9人有4人是民眾黨員 北市議員爆皆無金融背景

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市府在富邦金控中設有9名獨立董事，議員簡舒培發現有4人為民眾黨員，學經歷沒有金融專業，不符派任資格。圖／聯合報系資料照片
北市府在富邦金控中設有9名獨立董事，議員簡舒培發現有4人為民眾黨員，學經歷沒有金融專業，不符派任資格。圖／聯合報系資料照片

北市府在富邦金控中設有9名獨立董事，議員簡舒培發現有4人為民眾黨員，學經歷沒有金融專業，不符派任資格，而獨董端木正還疑似將原回捐市府的酬金上繳民眾黨，批「富邦金庫通民眾黨庫」；市長柯文哲回嗆，新潮流在國營事業內更多，強調每個人都依法回繳酬金。最後簡要求一周內公開遴選紀錄、調查獨董任命資格，做不到就是「俗仔」，柯承諾「沒問題」。

簡舒培表示，富邦金控歷年董事席次，從前市長馬英九1席、郝龍斌5席，到柯文哲有9席，增加的4席包括賴祥蔚、周鐘麒、孫智麗和端木正，全部都是台灣民眾黨的黨員，依序擔任過中評委、中央黨員、不分區立委候選人11號和22號。

簡舒培揭露4人的學經歷，發現都不符合中央規定的獨董資格。賴祥蔚管理傳播、周鐘麒當過很多公司獨董都和金控無關、孫智麗負責生計產業研發、端木正更不知道有什麼專業。簡還提到富邦金控2018年被開罰1260萬、2021開罰2300萬、2020至今累計開罰3000萬，這些獨董卻沒辦法監督公司營運狀況。

簡舒培說，過去尚未成立民眾黨時，北市府提名的人選都有金融專業，結果成立民眾黨後獨董都變成黨員，遴選機制成了遮羞布，民眾黨不只寄生中央、國會、市府，連富邦金控都寄生。

另外，簡舒培提到端木正在面試台大EMBA時，曾說自己的獨董酬金要回捐民眾黨，批評「富邦金控金庫通民眾黨庫」。財政局回應，依規定就是要回捐北市府，不能捐到其他地方，根據紀錄端木正沒有捐給民眾黨。

柯文哲回嗆「國營事業有多少是民進黨黨籍？」「國營事業裡有更多新潮流的人」，還說從上任以來，有派任過行政院政委張景森、台北市前副市長陳景峻，還說要把上任後的所有獨董名單、遴選會議紀錄都公開，一條一條拿出來看看裡面有多少民進黨的。

簡舒培也要求公開遴選會議紀錄，還說「你要求公開民進黨我有說不行嗎？民進黨有要求不能公開嗎？」，還拜託柯文哲盡快公開，一連數次反問「你何時要公開」，見柯文哲不願回應，簡舒培要求一周內公開遴選紀錄、有多少人參與遴選、調查獨董是否符合任命資格，還說不公開就是「俗仔」，柯文哲也承諾「沒問題」。

富邦金控 柯文哲 民進黨

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