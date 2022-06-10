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讓存股更簡單 元大證券台股推定期定額日日扣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

有鑑於今年市場對於長期投資策略的需求，元大證券推出台股定期定額日日扣，投資人可自由選擇每月1~31日作為扣款日，且投資金額最低只要1,000元，大大提升投資人規劃資金的靈活度。

元大證券表示，投資人在做台股定期定額的投資規劃時，無論扣款日選擇的是發薪日或是投資人幸運數字的日期，只要長期維持規律投資，隨時間拉長便能降低平均投資成本並且分散投資風險，對於難以掌握「對的進場時機」的投資新手而言，是可以嘗試的投資策略。

根據主計處2022年5月最新統計，消費者物價指數(CPI)已突破3%，物價齊漲讓民眾相當有感，使得許多投資人更加著重理財規劃。元大證券指出，相較於去年許多投資人願意嘗試台股當沖交易，今年由於國際局勢動盪，戰爭、升息、封城等眾多因素影響，投資人傾向更穩紮穩打的投資規劃，藉由長時間的投資策略，降低國際情勢影響股市的波動風險。

為鼓勵投資人做好長期理財規劃，元大證券推出台股定期定額手續費均一價的優惠，無論是深受小資族喜愛的熱門存股標的元大台灣50(0050)，或是以高殖利率投資組合為主的元大高股息(0056)等，在活動期間申請台股定期定額，手續費都只要銅板價，並且在活動期間新增台股定期定額，只要成功扣款三次，即贈200元電子手續費抵用金；新開戶再加碼500元電子手續費抵用金，可折抵日後台股電子交易的手續費，詳情請洽元大證券官網。

台股 元大

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