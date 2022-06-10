盤點防疫保單理賠亂象 十大權益問答一次看

防疫政策滾動調整，使得防疫保單核保、理賠爭議連連，據金融消費評議中心統計，今年截至5月19日止，受理新冠肺炎疫情有關的防疫險種的申訴案件就有1,496件，相較2021年全年的189件，呈現倍增態勢；同時，評議中心亦整理出防疫保單常見的問題，讓民眾可以更了解相關規範，以保障自身權益。

Q1：我也有買其他保險公司的隔離保險，隔離通知單可以拿副本嗎？

理賠人員審核完隔離通知單正本後，可歸還給本人，再向其他保險公司申請保險金。

Q2：我不知道我是否已被承保（通過核保），或是不知道理賠金什麼時候下來？

保險局長施瓊華表示，與各保險公司初步協商結果，將會於6月30日前努力將所有核保案件消化完畢。據金管會5月23日於立法院財委會的「防疫保單相關爭議及處理情形」報告，金管會已要求保險公司定期揭露防疫保險商品相關數據、理賠流程，提供民眾查詢上述事項的處理進度。

通常保險公司都會很快完成理賠給付，依法規如果文件齊備向保險公司提出理賠申請後15天以內未完成理賠給付的話，保險公司就要給付延滯利息（年息一分），但因近期疫情嚴峻而被匡列隔離與確診的民眾較多，致保險公司理賠案件增加，所以可能會影響理賠時間，還請民眾耐心等候。

Q3：從國外回來需要檢疫，有符合法定傳染病隔離費用保險金的承保範圍嗎？

國外回來為檢疫，不符合居家隔離或集中隔離的承保範圍。

Q4：法定傳染病補償保險金只有保障新冠肺炎嗎？

依據衛福部疾管署公告的法定傳染病類別，新冠肺炎（COVID-19）目前為第5類法定傳染病，如保險商品名稱及條款給付要件有約定「罹患法定傳染病」者，保險公司應依上述所列理賠原則給付；但若保險商品名稱及條款給付要件是約定「因確診新冠肺炎」（COVID-19）者，則僅限於理賠罹患新冠肺炎（COVID-19）的情形，而不及於其他法定傳染病。

Q5：「防疫保險」與一般醫療保險有何不之處？

「防疫保險」一般是指因確診法定傳染病（COVID-19）或因接種法定傳染病（COVID-19）疫苗後所產生的不良反應就醫治療時，依保單條款約定給付保險金的保險商品，保障範圍限定在因法定傳染病或新冠肺炎（COVID-19）所致者。

一般醫療保險則是就被保險人因罹患疾病或遭受意外傷害事故，入住醫院接受治療或手術時，由保險公司依保單條款約定給付相關保險金的商品。

Q6：人不在投保地址的縣市、要保書地址、投保地點在其他縣市被隔離，可以理賠嗎？

被隔離的縣市與投保地址縣市不同，不影響被保險人理賠權益。

Q7：防疫保單投保有年齡限制嗎？

保險公司就防疫保單投保均設有年齡限制，大部分設計是0到75歲不等，超過者就不在承保範圍，因為年齡高、相對風險變異高。具體年齡仍應視各公司保單條款的約定。

Q8：投保之後發現被隔離怎麼辦？

保險理賠的請求時效為二年，隔離完之後再拿隔離通知書洽保險公司或業務員申請理賠金。但須注意保單生效日，原則上保單生效後被隔離才能理賠。

Q9：投保之前被隔離還可以投保嗎？

如果已知需自主隔離或已收到隔離通知書而進行投保時，可能會有「道德風險」疑慮，產險業者指出，有人明明知道自己去了確診者足跡，或者和確診者接觸，知道快要被匡列趕著投保，所以保險公司為避免產生道德風險，則將保單生效日自投保日延長天數，而且未來申請理賠時，是有可能被拒絕理賠的。

Q10：投保後故意到高風險地區，防疫保單還能賠嗎？

以目前市售防疫保單來看，將「被保險人的故意、犯罪行為」，或是違反規定接觸法定傳染病患者、進入管制禁區等原因，通通列為除外條款，也就是因上述理由而確診，被要求隔離的保戶，保險公司有權拒絕給付保險金。