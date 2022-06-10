機車第三責任險保哪家最好？ 過來人提醒這點最重要

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文／陳盈蓉

每天都要騎車上班，萬一不小心與他人發生擦撞，結果超過強制險的賠償範圍怎麼辦？這時候大多數民眾都會再保「機車第三責任險」來保障自己，只不過產險公司這麼多，哪一家的車險是最好的呢？對此，在《爆廢公社》就有網友發文問，引發熱議。

富邦理賠最阿莎力？網友：重點在業務給不給力

原PO發文提到他看機車第三責任險看到眼花，目前看到最多人推「富邦產險」、「明台產物保險」、「國泰產險」，說富邦、國泰是阿莎力，至於明台則是CP值最高，這樣甘安捏？

貼文一出網友紛紛表示：「富邦真的很阿莎力」、「上金管會查申訴率低的保就好」、「明台和國泰比較阿沙力，富邦很看人品」、「明台真的有夠會拖」、「車險還是找富邦吧，理賠過就知道真的與其他家差很多」、「國泰算了吧，繳錢一直催，理賠一直拖按陰陽的」、「新安東京，不用業務員，網路上直接投保便宜很多！」、「這次表現新安最好，還用問選誰嗎」、「新安東京啊、富邦輸不起」。

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雖然富邦因為防疫保單爭議失去不少民心，但大多數網友仍認為在車險這塊，富邦產險的服務還是比其他家強，不過也有不少人改推「新安東京上海產險」，原因除了是網路直接投保便宜外，還因為這次防疫險負責任的態度，博得不少民眾好感。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2021/06/09 - 2022/06/08）近一年的數據，來看富邦產險、明台產物保險、國泰產險、新安東京上海產險在「機車車險」這塊的聲量，基本上富邦機車保險的討論度還是高於其它產險公司，不過在今年四月爆發防疫險輸不起的爭議後，也有不少是在討論對富邦失去信賴，打算改投保其它家的聲量。

另外，貼文下方更有專業網友指出：「服務好找的到人就是好的保險、保險公司大同小異沒多大差別」、「車險大同小異，保險公司都一樣爛，重要的是找的到、能幫你處理的業務」、「與其找cp值高的，不如找萬一出事情了 可以幫你處理的」、「好的業務賠到你躺在家都會笑」、「看業務能幫你多少比較重要啦」、「買保險，基本上很少在用到，買更多的是業務的服務跟積極度」、「主要還是看業務，好的業務理賠就超快的」，表示無論是哪款車險，重點在於業務給不給力。



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什麼是機車第三責任險？

騎機車的民眾都必須依法投保「強制險」，但強制險的保障很受限，因此民眾都還會額外投保其他車險，以第三責任險來說，當發生交通意外時，對方有任何醫療費用（急診費、精神損失費）或財物損失（拖車費、維修費），只要是超出強制險的保障範圍，就可以透過第三責任險來理賠。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月09日至2022年06月08日。