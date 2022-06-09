Google金融服務廣告驗證計畫 擴大至台灣等3地

為打擊金融詐騙廣告，Google今天宣布將擴大金融服務廣告驗證計畫至澳洲、新加坡和台灣，台灣廣告客戶如果沒有在8月30日前完成新的驗證程序，並取得金融監督管理委員會等監管機關授權，將不得再推廣金融服務。

Google廣告隱私權與安全總經理波嘉（AlejandroBorgia）在官方部落格發文表示，打擊金融詐騙廣告一直是Google的優先考量，從今天起，Google將更新金融商品和服務政策，擴大金融服務廣告驗證計畫到新的國家和市場，這項措施建立一層新的保護來對抗詐騙人士，並將幫助維護網路不受金融詐騙危害。

波嘉說，去年9月Google率先在英國推動金融服務廣告驗證計畫，要求在當地推送金融服務廣告的客戶，證明他們已經取得英國金融行為監理總署的授權，或具備英國金融服務驗證簡介頁面所描述的任一項豁免資格。自從在英國推出這項政策以來，Google發現收到的金融詐騙廣告檢舉明顯減少。

Google將分階段擴大這項政策，首先從澳洲、新加坡和台灣開始。在驗證程序中，這些市場的金融服務廣告主必須先表明取得相關金融服務監管機關授權，並完成Google的廣告客戶驗證，才能開始推廣他們的產品和服務。廣告客戶可以從6月底開始申請驗證，這項政策將於今年8月30日正式生效。

波嘉表示，為了確保廣告服務安全可靠，和政府監管機關合作至關重要，Google將會與澳洲、新加坡、台灣3個市場的監管機關密切協作，確保這項計畫未來實際運作能夠有效。在未來幾個月，Google計劃將這項驗證要求擴展至其他國家與地區的廣告客戶。

金管會表示，過去多次呼籲民眾投資理財前務必「停看聽」，審慎確認投資或交易是否透過合法金融機構進行，以維護自身權益，避免落入詐騙陷阱，對於Google將台灣列為「金融服務廣告驗證計劃」第二波實施對象，金管會予以肯定。