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五家壽險業增資共逾200億元 新壽92億元最多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新光人壽。圖／新光人壽提供
新光人壽。圖／新光人壽提供

為了提升資本適足率、強化財務結構，包括新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽、第一金人壽、及一家外商分公司等五家壽險業，都已向金管會遞件申請增資，合計五家壽險業、共六筆增資款，增資金額共超過200億元，又以新光人壽增資92.4億元最多。

保險局副局長林志憲說，這五家壽險公司，已有四家核准，一家還在審核中。據瞭解，除一家外商壽險分公司仍尚未核准外，其他四家都已核准了，他說，這五家增資都會在今年下半年到位。

據了解，其中以新光人壽增資92.43億元最多，其次是台新人壽共增資71億元次之，三商美邦人壽增資35.26億元，第一金人壽增資5億元，合計203.69億元。

據透露，除了台新人壽71億元中，有21億元是盈餘轉增資款外，另外50億元是現金增資，等於是從股東口袋中、真金白銀掏錢出來。

這四家壽險公司，除三商美邦外，其餘四家都是金控集團，換言之，都是金控對子壽險做增資。

今年來受美國升息、俄烏戰、通膨等黑天鵝，讓股債市巨幅波動，5月壽險業更面臨台幣強升，讓壽險業淨值一落千丈、獲利表現也不佳，市場關注各大壽險業是否有增資計畫。

林志憲說，保險業每年至少要執行一次內部評估機制，其中包含壓力測試，壓力測試結果需要評估對於整個法定資本適足率(RBC)和淨值比率影響，不符合法規上要求會提出因應計畫。

據保險局過去五年統計，若以現金增資、盈餘轉增資、可轉換公司債轉普通股、合併發行新股，及發行次順位債等5種增資態樣來看，以2018年共12家合計增資了1662億元最高，其次是2017年10家的935億元次之。

至於近三年，2019~2021年，壽險業增資金額都沒超過800億元，以2021年僅9家、整體增資351億元探五年新低，2022年至今僅5家提出增資計畫，後續增資家數、金額仍需觀察。

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