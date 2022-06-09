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這家金融機構5月大買台債140億元、登買債王 原因曝光

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

歷經一波空頭洗禮後，債市買氣略見回溫。櫃買中心公布5月債券買賣超統計，「小金人」農業金庫單月大買台債140億元、遙遙領先同業，登上國內「買債王」寶座；「綠巨人」中華郵政雖排名第二大，但單月僅加碼39億元，買債力道相對較輕；第三名則是老行庫彰化銀行，單月加碼31億元。

據悉，農業金庫5月大舉加碼債券，主要是著眼台債利率彈升後，絕對收益還不錯，所以補進一些部位以去化餘裕資金；另外，農金也有投標30年期公債，導致5月買超金額較大。除此之外，另一項更重要的原因是，該行研判台債利率上漲的空間已相對有限了。

據統計，台灣10年期主流公債殖利率在5月13日一度彈升至1.479%，為2015年8月以來、近七年新高，今日則收在1.295%。（註：公債殖利率下跌，等於價格上漲）

櫃買中心最新公布資料顯示，5月債券買超前五大機構，除農業金庫、中華郵政、彰化銀行外，還有兆豐銀行與新光銀行，分別買超債券23與13億元。券商主管指出，通常在債券利率彈升後，行庫都會進場加碼、去化資金。

展望6月債市，券商主管分析，中央銀行6月16日是否升息，對債市有很顯著的影響，目前IRS（利率市場）仍押寶央行將升息1碼，但市場對此看法不一。

銀行主管說，雖然台灣6月仍有機會升息，但預料幅度會是半碼，而債券市場目前利率的彈升幅度，已經隱含了央行6月升息半碼的空間，因此，預料未來債券利率再大幅彈升的空間有限。

不過，也有券商主管預估，假設央行6月持續升息，幅度為半碼或1碼，那麼債券市場仍舊會偏空反應，估計6月底前，10年期主流公債殖利率的波動區間將介於1.1~1.45%。

櫃買中心資料指出，5月債券賣超前五大的金融機構，依序為凱基證券、群益金鼎證券、富邦證券、元富證券與元大證券，賣超金額介於28~109億元之間。

債券 櫃買中心 升息

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