國泰產明起停賣海外突發疾病保障 3產險下架調整中

越來越多國家開放邊境管制，產險業卻剉咧等。國泰產險、新安東京海上產險近日公告暫停受理海外旅平險「突發疾病醫療保險」投保服務，和泰產險目前也將此類商品下架調整中，至於旺旺友聯則是在5月初已下架。

據了解，國泰產險昨日發文給保經代通路，公告因應各國防疫政策持續調整，並考量公司風險承擔等因素，自今年6月10日下午5點30分起，停止受理「海外突病」相關商品。

至於影響商品範圍則有四種，包括旅行平安保險的海外突發疾病醫療保障項目、旅行泡泡綜合保險、個人保險「保倍金安心專案」，以及個人保險「海外遊學打工專案」，其中紙本要保書從明日下午5時30分起停止受理作業，而尚未有保需求或洽談中業務者，則須在期限內完成受理作業，預期將無法受理。

另針對個人保險到期日為今年8月 31日（含）前已製發的續保通知，可依保單所列方案內容續保，不受影響；如斷保或重新出單則不適用續保件。

外傳和泰產險今天通知保經代通路，即日起停賣海外疾病與旅遊不便險，在費率重新調整前，以銷售傷害險的旅平險為主，和泰產險則對此表示，目前商品下架調整中。

除此之外，新安東京海上產險亦在官網公告，自今日起暫停「海外突發疾病醫療保險」；旺旺友聯則是在5月初已下架旅平險附加的「突發疾病醫療保險」。

外交部、觀光局向產險公會提案，希望針對出入境旅客提供「旅遊防疫險」，金管會保險局副局長林志憲表示，產險公會已回覆觀光局，針對出境旅客部分，提出身故失能、醫療費用、緊急救援費用等三項目的保障需求，而目前旅平險、附加海外突發疾病保險及緊急救援服務，本來就有相關保障項目。

林志憲指出，目前問題在於，所謂的合理檢測費用、額外交通、食宿費用，公會考量每個國家防疫政策不一，也無法精確評估及整體風險，相關損失經驗、保費對價難以擬定，產險公會現階段研議就數據資料確實很難提供這類商品。

至於入境旅客，林志憲則說，由於旅客皆在海外，依保險法規定，投保過程要按照客戶相關資訊了解，因此現階段沒辦法向保險業者完成投保程序，整體來看，目前已有相關商品可以符合讓國人出境來投保，不過保險商品仍有一定的控管機制。