合庫金5月獲利回溫 稅後純益18.3億元、年增4.45%
合庫金控（5880）今（9）日公布最新獲利。合庫金控5月稅後純益為18.3億元，年增4.45%，累計稅後純益74.04億元，年減10.61%，每股稅後純益（EPS）為0.52元。
合庫金主管指出，金控5月獲利較去年同期增加4.45%，主要是4月金融市場表現不好，加上提列俄羅斯債券備抵損失1億元，使核心子公司合庫銀行獲利受到衝擊；5月金融市場波動較4月小，銀行獲利也略見回溫。
至於金控前五月累計獲利較去年減少一成，主要還是前幾個月受金融市場動盪影響，銀行獲利減損。
在核心子公司合庫銀行部分，5月稅後純益16.88億元，年增13.82%，累計前五月稅後純益64.76億元，年減6.99%。
合庫金主管說，除金融市場波動與俄羅斯債券兩項因素外，央行3月升息1碼後，銀行放款利率陸續調漲，銀行利息淨收益與利差擴增，對5月銀行的收益也有明顯幫助。
因此，合庫金5月稅後純益與4月相較增加7.26億元，月增率高達65.76%，銀行也增加7.83億元，月增86.52%。
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