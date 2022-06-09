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旅平險不賠海外確診 國泰產開第一槍取消突發疾病保障

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
近期各國紛重啟國門迎觀光客，預料旅平險將同步「報復性」回歸。本報資料照片
近期各國紛重啟國門迎觀光客，預料旅平險將同步「報復性」回歸。本報資料照片

近日各國開始解除入境隔離規範，海外旅平險可望重回市場，不過，由於近其防疫保單使理賠壓力大增，國泰產險今天開第一槍，考量風險承擔因素，將暫停海外旅平險「突發疾病醫療保險」，換言之，若民眾未來出國不幸確診，旅平險將不理賠。

國泰產險網站指出，若保戶有無法避免的旅遊行程，國泰仍受理國內旅遊險及海外旅平險投保，但因應疾管署宣布全球旅遊疫情等級提升為第三級，暫停販售海外旅遊不便險及申根保險；並自6月8日起，暫停提供海外突發疾病醫療及燒燙傷保險。

據悉，國泰產險今也已發出通知給保經代業者，因應各國防疫政策調整，並考量公司風險承擔因素，自6月10日下午5點30分起，停止受理海外旅平險「突發疾病醫療保險」。

國泰產險指出，影響商品範圍包括旅平險海外突發疾病醫療保障項目、旅行泡泡綜合保險，以及個人保險保倍金安薪專案及海外遊學打工專案。

保經代業者說明，一般來說，旅平險分為身故保險金、海外醫療保險金及傷害保險3部分，醫療保險金額度一般來說是身故保險金的1/10（部分商品不同），通常會建議民眾以醫療險足額規畫反推身故保險金保額，出國即便染疫，若需要國外醫療治療，也不用擔心高額醫療費造成負擔。

但業者認為，如今國泰已開第一槍，取消旅平險海外突發醫療後，未來若出國不幸在國外確診，將無法申請理賠。換言之，若民眾近其有出國旅遊需求，可趕緊投保相關商品為自己增添保障。

不過，民眾也要注意，依現行規定，若180天內有確診紀錄，出國時在國外又確診，就無法理賠，民眾恐要多加注意此狀況，以免發生相關爭議。

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