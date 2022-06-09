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不畏疫情衝擊消費意願 國人前4月刷卡破兆元創5年新高

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導
金管會公布今年2月信用卡統計。示意圖。 記者曾學仁／攝影
金管會公布今年2月信用卡統計。示意圖。 記者曾學仁／攝影

金管會今（9）日公布今年2月信用卡統計，受非消費旺季、疫情衝擊民眾消費意願、刷卡繳保費減少等三因素影響，4月信用卡簽帳金額2,392億元，較上月減少430億元，但今年前4月簽帳金額累計達1.02兆元，創下近5年新高。

根據銀行局統計，截至今年4月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,346萬張，總有效卡數約3,421萬張，其中當月簽帳金額約2,392億元，較上月減少430億元，衰退幅度達15.24%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，4月簽帳金額較上月減少430億元，主要有三因素所致，一為以往4月本來就不是消費旺季；二為今年4月起國內疫情升溫，尤其是4月28日當天的確診個案就超過萬人，疫情趨於嚴峻，影響民眾消費意願，包括超商、量販店、百貨超市、交通、旅遊的消費金額皆有減少，單是前5大銀行就較上月減少228億元。

三為信用卡繳保費金額減少，以前四家銀行來看，較上月減少51億元。不過，林志吉表示，今年前4月簽帳金額達1.02兆元，較去年同期的9,800億元，增加400億元，創下近五年來新高水準。

觀察各家銀行4月刷卡金額表現，國泰世華銀行單月簽帳金額382.6億元，奪下冠軍寶座，緊追在後的是中信銀行（375.2億元），排名第三的是玉山銀行（328.2億元）；另以發卡量來看，發卡王則由中信銀行位居榜首，共發了9.1萬張，國泰世華銀行、台北富邦銀行以6.2萬張、5.5萬張名列二、三。

另在電子支付部分，截至今年4月底止，有11家專營及20家兼營電支業者，總使用者人數1,709萬人，較上月增加35萬人；4月代收付實質交易款項金額91.1億元，亦較上月增加7億元。

至於當月辦理國內小額匯兌金額為89.7億元，較上月減少5.8億元；當月收受儲值款項金額約198.5億元，也較上個月減少0.1億元；支付款項餘額約81.9億元，則較上月增加9.5億元。

中信銀行 信用卡

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