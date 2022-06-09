國泰首席經濟學家林啟超：新台幣「9別重逢」會久一點

國泰世華銀行發布2022下半年全球經濟與市場展望，認為由於通膨高位，全球主要央行加速升息步調，預期全球景氣將進一步走緩，加劇資金退潮下的股市動盪 ，但上半年過度悲觀的情緒，卻也提供短期股市較好的評價支撐。

匯率方面，國泰世華首席經濟學家林啟超則認為，美元在利差優勢下，上半年持續走升，但評估下半年再創高峰的機會不大；主要原因有二，除了市場幾乎已消化聯準會（Fed）到明年的升息預期外，歐元區有望在7月展開升息循環，將壓抑美元強勢格局。

至於新台幣，已經從「7上8下」來到「9別重逢」，林啟超說，這次「9」會久點 ，因為出口年增率已經開始下滑，從年增二成，變成12%，預期下半年出口年增率可能回到個位數。

至於新台幣何時會「30而立」？林啟超認為，當台股表現比預期差，且壓力全來自科技股的進一步下滑，市場對科技股的拋售比5月還大，就是新台幣往30走的時候。

由於聯準會升息步伐如此鷹派轉變，引發市場對「硬著陸」的憂慮逐漸增加。林啟超表示，雖預期通膨趨勢將見頂緩降，但2023年底仍難回到舒適區，主要原因為，一、供給面需時間逐漸改善；二、結構面如房租、薪資、供應鏈調整等成本 ，未來一年趨勢偏上；三、需求面則面臨景氣趨緩壓力。在通膨疑慮未見削減下 ，導致利率升過頭不無可能，在貨幣政策遞延衝擊下，未來幾季景氣力道恐將都不會太強，經濟硬著陸的空間確實存在。