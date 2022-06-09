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集保基金平台申購金額再創新高 定期定額筆數超乎預期

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

集保基金交易平台統計，該平台去年基金申購金額超過1,500億元，年成長約33%，申購筆數高達1,135萬筆。其中，定期定額申購金額達549億元，占申購金額35%，申購筆數為919萬筆，約占申購筆數81%。

統計顯示，今年第1季定期定額筆數較去年同期增加10%。資料顯示，基金投資金額持續增加、定期定額成為主流，透過基金網路銷售平台買基金的普及率持續提升。

集保結算所指出，目前國人申購基金的主要管道包含銀行、證券商、投信，以及近年快速成長的基金網路銷售平台，例如基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧等。集保結算所基金交易平台，是基金網路銷售平台的後台服務系統。由於基金網路銷售平台全由投資人自己做主，可不受他人例如理財專員或親朋好友的影響，因此廣受小資族喜愛。

集保結算所基金暨國際部經理汪明琇表示，基金交易平台近五年申購金額及筆數均呈現跳躍式成長，申購金額近五年每年複合成長率高達30%，去年定期定額扣款筆數較五年前更成長逾八倍，平均每筆扣款金額近6,000元，顯見愈來愈多投資人選擇以基金網路銷售平台進行投資，並善用定期定額方式來累積自己的資產，以分散市場波動的風險。

集保指出，台灣快速邁入高齡化社會，許多民眾都有退休準備的需求。透過基金網路銷售平台定期定額申購基金作為退休準備，也已成為趨勢。金管會為推廣「定期定額、長期紀律投資、及早進行退休準備」的觀念，指示集保結算所主辦的「好享退實驗專案」及「好好退休準備平台」等退休方案，確實抓住了投資人對於運用基金累積退休資產的需求。

退休 集保結算所

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