力挺客戶度難關 華南銀行搶先自辦紓困貸款2.0

響應政府政策，華南銀行今天宣布，率先推出「齊心抗疫，華銀挺你」優惠專案貸款2.0，自7月1日起自辦紓困優惠貸款，受理期間至明年6月30日，以具體行動力挺企業度過疫情難關。

華南銀表示，既有企業授信戶、個人房貸或信貸客戶如受疫情影響，也可提出舊案展延申請，即日起至明年6月底前到期的貸款本金，視個案情形可提供授信期間展延(或寬限期)最長1年，或申請調降貸款利率等措施減輕還款壓力。

華南銀指出，若有需要的客戶可就近向華南銀行各地營運據點提出申請，也可以預先以電話或傳真等方式提出申請。至於信用卡客戶如受疫情影響致還款困難者，自即日起至明年6月底止，視個案情形也可提供緩繳期(最長6個月)，緩繳期間產生之違約金及循環利息等費用免予計收。

此外，為便利企業申貸，華南銀行「企業線上貸款平台」結合實體與網路，提供企業24小時全年無休的線上申請服務，企業在貸款平台上輸入公司名稱、統一編號、地址及公司聯絡電話等資料，並指定欲往來之分行，華銀就會指定專人直接聯繫，讓客戶申請貸款更為便利，大幅縮短申請流程，最快在3天內就可取得所需資金。

華南銀強，長期以來大力配合政府扶植國內產業升級、促進經濟發展等政策，為協助企業在後疫情時代掌握全球經濟復甦商機，將持續全力提供企業國際鏈結布局與創新轉型升級所需的資金活水，並且發揮以金融支援核心產業的重要功能，積極響應政策支持的「資訊及數位產業」、「資安卓越產業」、「臺灣精準健康產業」、「國防及戰略產業」、「綠電及再生能源產業」及「民生及戰備產業」等6大核心戰略產業，提供相關產業包含營運周轉、資本支出及研發新產品或新技術所需資金，與企業共同攜手加速轉型升級、強化國際佈局。