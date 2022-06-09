北富銀推預開型信託 定額月存攢退休金

台北富邦銀行今(9)日表示，積極響應主管機關政策，推出「預見信福」預開型信託專案，無資產門檻限制，民眾透過「定額月存」預先規劃退休生活，7月底前簽約可享0元簽約費、資產累積期0元信管費、信託給付期0.2%信管年費率的優惠。

預開型信託鼓勵民眾預先成立信託，透過信託累積退休資金，並事先約定信託資金的用途或信託給付啟動的時間點，在信託給付啟動前，民眾亦享有較低的信管年費率。

民眾與北富銀簽訂信託契約時，約定從北富銀的一般活存帳戶每月定期扣款至信託帳戶，自動且有紀律的存入資金，這筆資金可搭配理財規畫，讓信託資產持續增值。

委託人(民眾)亦可預先約定資產給付原則，除了可確保信託資產專款專用，按委託人意願進行給付之外，亦可確保信託資產的獨立性與安全性，讓退休生活更有保障。

預見信福提供友善的分段收費模式，當委託人簽訂信託服務合約、轉入信託資金，即進入資產累積期，信管年費率為信託資產的0.15%，7月底前簽約，北富銀提供0元信管費優惠。

2025年台灣即將邁入超高齡社會，民眾究竟需要準備多少退休金才足夠？ 2021年國人平均壽命為81.3歲，而根據勞動部2021年勞工生活及就業狀況調查，勞工預計退休年齡平均為61.3歲，換言之，一般民眾退休後平均將有20年沒有工作收入。

依主計處統計，每人每月消費支出平均為新台幣2萬3,262元，換算起來退休民眾平均至少需要新台幣558萬元的基本開銷，尚不包含大型醫療支出以及通膨物價上漲的影響，僅靠退休金已不足以支付退休後生活需求。

當信託啟動給付功能，即進入信託給付期，信託帳戶開始依約定撥款給付每月生活費、安養費、醫療費或教育等固定支出，此時的信管年費率則為信託資產的0.2%。

藉由預見信福提供定額月存的方式，兼具參與門檻低以及分段收費的特色，北富銀希望翻轉「有錢才能信託」的刻板印象，讓信託服務更親民與便民。截至2022年4月底，北富銀安養信託的資產規模年成長已達30%。