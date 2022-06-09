快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北富銀推預開型信託 定額月存攢退休金

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
台北富邦銀行創新「定額月存」機制，讓民眾為退休生活預做準備。台北富邦銀行/提供
台北富邦銀行創新「定額月存」機制，讓民眾為退休生活預做準備。台北富邦銀行/提供

台北富邦銀行今(9)日表示，積極響應主管機關政策，推出「預見信福」預開型信託專案，無資產門檻限制，民眾透過「定額月存」預先規劃退休生活，7月底前簽約可享0元簽約費、資產累積期0元信管費、信託給付期0.2%信管年費率的優惠。

預開型信託鼓勵民眾預先成立信託，透過信託累積退休資金，並事先約定信託資金的用途或信託給付啟動的時間點，在信託給付啟動前，民眾亦享有較低的信管年費率。

民眾與北富銀簽訂信託契約時，約定從北富銀的一般活存帳戶每月定期扣款至信託帳戶，自動且有紀律的存入資金，這筆資金可搭配理財規畫，讓信託資產持續增值。

委託人(民眾)亦可預先約定資產給付原則，除了可確保信託資產專款專用，按委託人意願進行給付之外，亦可確保信託資產的獨立性與安全性，讓退休生活更有保障。

預見信福提供友善的分段收費模式，當委託人簽訂信託服務合約、轉入信託資金，即進入資產累積期，信管年費率為信託資產的0.15%，7月底前簽約，北富銀提供0元信管費優惠。

2025年台灣即將邁入超高齡社會，民眾究竟需要準備多少退休金才足夠？ 2021年國人平均壽命為81.3歲，而根據勞動部2021年勞工生活及就業狀況調查，勞工預計退休年齡平均為61.3歲，換言之，一般民眾退休後平均將有20年沒有工作收入。

依主計處統計，每人每月消費支出平均為新台幣2萬3,262元，換算起來退休民眾平均至少需要新台幣558萬元的基本開銷，尚不包含大型醫療支出以及通膨物價上漲的影響，僅靠退休金已不足以支付退休後生活需求。

當信託啟動給付功能，即進入信託給付期，信託帳戶開始依約定撥款給付每月生活費、安養費、醫療費或教育等固定支出，此時的信管年費率則為信託資產的0.2%。

藉由預見信福提供定額月存的方式，兼具參與門檻低以及分段收費的特色，北富銀希望翻轉「有錢才能信託」的刻板印象，讓信託服務更親民與便民。截至2022年4月底，北富銀安養信託的資產規模年成長已達30%。

退休金 北富銀 新台幣

延伸閱讀

滙豐中華投信宣布 更名為滙豐投信

勞退自選民間版主張 投信投顧業提新架構

REITs商品 投資價值浮現

遭立委點名「假公益真避稅」 漢民集團回應了

相關新聞

國際金融學院借鑒 看新加坡如何培養財富管理人才

我國在多年前即希望成為亞洲資產管理中心，當前在時機成熟下成立國際金融學院，希冀能培育出跨國資產管理與金融科技人才，並以政大為主要人才訓練中心。

海外確診 多家旅平險將不理賠

近日各國開始解除入境隔離規範，海外旅平險可望重回市場，但防疫保單造成業者理賠壓力大增，包括國泰、兆豐、旺旺友聯、新安東京...

台彩拍彩券行故事 見證英雄誕生

台灣彩券公司昨天推出全新品牌形象影片「英雄的背後」，透過鏡頭寫實記錄，深入民眾日常熟悉的彩券行，以公益彩券經銷商子女的視...

熱錢匯出 台幣連六貶

美股下挫拖累台股表現，國內股匯市昨（9）日雙雙下挫，外資賣超台股後匯出，但新台幣匯率在出口商拋匯下走勢相對抗跌，終場貶0...

六壽險申請增資五家獲准 名單曝光

金管會昨（9）日表示，今年以來核准五家壽險公司、六筆增資案，其中有一家還在申請中。

壽險申請增資逾200億 新壽92億最多

受到今年金融市場震盪，各壽險業為了厚實資本，包括新光人壽、台新人壽、三商美邦人壽、第一金人壽、及一家外商分公司等五家壽險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。