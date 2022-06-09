國泰林啟超：下周升息半碼起跳 加碼打炒房成艱難抉擇

央行將於下週16日舉行理監事會議，繼3月央行升息1碼央行總裁楊金龍說是「勇敢的決定」後，外界關注央行下週是否再升息。國泰世華銀首席經濟學家林啟超今表示，央行6月升息是必然的，且會是半碼起跳，「如果是升一碼、加打炒房，真的就會是『非常勇敢的決定』。」

國泰世華銀今公布下半年投資展望，林啟超在會中表示，對台灣央行來講，現在面臨到艱難的抉擇，經濟成長與通膨是央行這次較大的挑戰。之前3月升息，楊總裁說是做「勇敢的決定」，下週若沒有意外，當天早上美國會升息2碼，但國內疫情對內需產業影響與消費衝擊，是央行理監事會這次特別去討論的，這2個月疫情發展超過央行本來在3、4月楊總裁到立院備詢的情況，今年國內經濟成長很難「保4」，最大因素就是消費。

林啟超認為，央行6月升息是必然的，且會是半碼起跳。至於是否加碼打炒房，就是非常難的決定，如果是「升息一碼、加上打炒房」，真的就會是「非常勇敢的決定」，比較可能是「升一碼、房市沒有動」，或是退一步「升半碼、加一些打炒房」。

是否會祭出大力度打炒房？林啟超認為，目前銀行不動產放款占全體放款到4月是36.9%，相較於過去是下降的，雖然不到央行很滿意的區間，但已經是有一點改善。這2個月的國內疫情，央行會想到國內經濟的影響，預估可能是升半碼、房市做一些沒有大力度的政策，例如：對第二戶貸款年限做一些限制。

央行是否會祭出第5波房市信用管制？林啟超表示，最近這2個月，很明顯確診人數每日都接近7萬人。對央行來說，這次升息很大的考量，是疫情對內需產業與消費影響，這時候若要推出新的房市信用管制，「對央行來說是很難為的」，如果真的要推，首購族優先會先被屏除，貸款年限的限制一定是第2戶以上，目前對特定地區第2戶是無寬限期，可能擴大區域。

林啟超指出，第5波房市信用管制可能有3個方向：對第2戶貸款年限設有天花板；特定地區第2戶貸款成數要做限制，例如7成、8成；原本對特定地區第二戶無寬限期擴展到其他地區等。但央行是否要在這次做，還會有很多討論，當許多國家都以升2碼起跳時，對於央行還是有壓力，因此對央行理事來說，這次是很艱難的抉擇。

針對下半年新台幣的情況，林啟超也表示，美國今年升息幅度大，讓今年新台幣「9別重逢」(價位在29元），預期新台幣會「9」一陣子，至於何時會到「30而立」，是當全球科技股更近一步下滑、台股面臨較大賣壓時出現。

林啟超指出，目前新台幣有兩因素在拉扯，第一，台美之間利差擴大，下週美升息2碼，台灣預估升半碼到1碼，美國一年期存款利率就會超過台灣存款利率，沒有意外的話，美國7月會繼續升息2碼；第二，影響新台幣關鍵跟科技股有關，當科技股很不錯，外資匯入會較明顯，代表新台幣升值可能性大，但若科技股變弱，外資就會較大匯出，新台幣就會變弱。

林啟超表示，預期央行會再讓新台幣「9」一陣子，雖然國內現在出口數字很漂亮，但年增率已經在下滑，預期下半年年增率會慢慢到個位數。但新台幣也不宜過貶，過貶會讓台灣通膨產生一些壓力。現在外資進出動作明顯影響新台幣升貶，當景氣、股市比預期中來得差，科技股走弱時，新台幣就可能往30以上跑。