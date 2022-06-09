國泰世華銀行 2022下半年市場展望出爐

新冠疫情持續籠罩、烏俄戰爭爆發，加上升息等因素影響，使得上半年全球金融市場動盪。國泰世華銀行今(9)日發表2022下半年全球經濟與市場展望，國泰世華銀行副總經理李鼎倫與首席經濟學家林啟超表示，由於通膨高位，全球主要央行加速升息步調，預期全球景氣將進一步走緩，加劇資金退潮下的股市動盪，但上半年過度悲觀的情緒，卻也提供短期股市較好的評價支撐。

匯率方面，林啟超則認為，美元在利差優勢下上半年持續走升，但評估下半年再創高峰的機會不大；主要原因有二，除了市場幾乎已消化聯準會(Fed)到明年的升息預期外，同時歐元區有望在7月展開升息循環，將壓抑美元強勢格局。

2022年迄今，民眾對經濟及市場最有感的兩件事，應是股市重挫及物價飆升。美股從高點一度大跌近兩成，台股亦從萬八一度跌破萬六，根據行政院主計總處公告，5月消費者物價指數(CPI)年增率達3.39%，突破2％通膨警戒線，各項數據顯示資本市場充滿令人不安的不確定性。

國泰世華銀行投資研究團隊最新報告指出，上半年金融市場巨幅波動的肇因，主要關鍵在於聯準會加大、加快升息動作造成投資人擔憂借貸成本增加，連帶衝擊景氣，且原停留在股市的資金，也有動機轉移至利率較高的固定收益投資工具，甚至直接退出；其次，則是烏俄戰爭使原本就複雜的局勢更添變數。

聯準會升息步伐如此鷹派轉變，引發市場對「硬著陸」的憂慮逐漸增加。林啟超表示，雖預期通膨趨勢將見頂緩降，但2023年底仍難回到舒適區，主要原因為：一、供給面需時間逐漸改善；二、結構面如房租、薪資、供應鏈調整等成本，未來一年趨勢偏上；三、需求面則面臨景氣趨緩壓力。

在通膨疑慮未見削減下，導致利率升過頭不無可能，在貨幣政策遞延衝擊下，未來幾季景氣力道恐將都不會太強，經濟硬著陸的空間確實存在。

若做「衰退快篩」，可視「美國10年期公債殖利率，小於3個月國庫券利率」為第一條線，預計最快將在今年第4季浮現。

聯準會近日所談的Sahm Rule (莎姆法則)，則可視為第二條線，若「美國失業率三個月移動平均，超越過去一年低點達0.5%」，幾可確定進入衰退。

林啟超舉例，如果美國這波失業率最低在3.4%-3.5%，之後若反轉向上升到3.9%-4%，大概就是 「衰退快篩」呈現陽性了。

即便依過往經驗，市場過度悲觀，引發股市大幅修正後往往會出現反彈行情，林啟超提醒，美中歐三大經濟體都漸走緩，企業盈餘仍有下修可能，加上貨幣政策緊縮的遞延衝擊及烏俄戰事短期難了，「千萬不可當作像一兩年前那樣披上無敵星星」，需具備與動盪共存的風險意識。

儘管如此，股市震盪造成好壞通殺時，對長線投資者，往往創造優質部位的布局時間及空間。加上下半年各國面對疫情更朝向解封，都有好好拼經濟的企圖，預期資本市場將比上半年和緩些。整體而言，總結三大建議供投資人參考：

股市部分：配置比重應低於過去兩年，避免重押單一產業，同時拉長投資時間。

債券部分：短年期債券利率若逾3%，可視為提供穩定現金流的良機，而長年期債券的利率風險較過去半年也大幅減輕。

匯市部分：雖美元強勢格局受到壓抑，但若美台利差擴大，且經濟下行風險提高台灣的科技股下修壓力，將壓縮新台幣升值空間；建議可把握換匯甜蜜點布局美元資產。