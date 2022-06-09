滙豐中華投信宣布 更名為滙豐投信

滙豐中華投信於今（9）日宣布，為結合母集團資源優勢、建立全球一致形象，「滙豐中華投信」已獲金管會核准正式更名為「滙豐投信」（全名為「滙豐證券投資信託股份有限公司」，原名滙豐中華證券投資信託股份有限公司），公司英文名稱不變，仍為HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited。變更基準日為2022年8月31日。

滙豐投信（原名滙豐中華投信）總經理焦訢表示，全新的名稱體現了滙豐投信朝向全球性資產管理公司的企業形象和定位，期望滙豐投信能連結全球視野，持續對資產管理服務帶來創新性的突破機遇，與客戶共創新里程、新氣象。她強調，經過公司與集團審慎研究評估後，决定以新品牌名稱推進在台灣市場的長遠發展，未來滙豐投信將致力以客戶需求為導向，量身訂做所適合的產品，並多元化積極開發新產品，致力成為台灣領先的資產管理公司。

自1986年成立以來，滙豐投信秉持深耕台灣的承諾、整合責任投資原則與金融創新的理念，為投資人創造長遠價值。在其投資流程中，結合環境、社會、治理（ESG）分析，精準評估投資標的之潛在風險和追求長期報酬率，不斷獲業界與投資者的肯定。在2022年，滙豐投信榮獲「2021年指標台灣年度基金大獎」亞洲固定收益最佳基金公司獎、旗下亞洲固定收益產品也榮獲「2022年理柏台灣基金獎」；滙豐投信亦不斷引領ESG投資機會，持續推出滙豐ESG永續多元資產組合基金、滙豐環球低碳債券基金以及滙豐全球股票氣候變化概念基金，以兼顧環境和打造投資人財務永續的未來。