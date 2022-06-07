拉美、美國與全球新興股市 迎來資金淨流入

美國部份經濟與就業數據轉強但財報結果錯綜，市場持續消化相關數據及通膨預期，全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周包括已開發歐洲、歐非中東、亞洲不含日本等地股市資金呈現淨流出狀態，其餘如拉美、全球新興市場及美股等地則迎來資金淨流入，其中美股單周淨流入64.66億美元，動能仍為全球股市之首。

安聯投信表示，美國通膨壓力仍在，政府考慮調降關稅抑制通膨，不過最新公布的5月美國非農就業報告新增39萬人優於市場預期，強化部分市場對聯準會升息的預期，包括美元與美國公債殖利率走高。觀察全球股市，美股四大指數過去一周走勢震盪，單周多小幅走跌；道瓊歐洲600單周微幅收黑；亞股則是大多有正面表現，包括日股、中國與香港、台灣等地股市大多收紅，新興市場也有不錯表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在經歷了包括中國封城對全球供應鏈及消費的影響、烏俄地緣政治動盪帶來油與食品價格攀升、聯準會的鷹派貨幣政策可能對美國經濟帶來的影響及錯綜的企業財報影響下，美股在5月中震盪仍頻，不過隨著在最後一周的強勢回檔，美股包括道瓊、標普等主要指數大多收復5月內失土，結束了波動起伏的一個月。

展望後市，謝佳伶表示，評估金融市場短期內仍將持續面臨各式不確定性，包括市場對來自美國經濟可能降溫、企業獲利動能是否可維持，利率走升、通膨偏高及地緣政治風險等面向的擔憂，波動仍可能延續，但在經歷了進來的修正調整後，美國包括成長股、可轉債及非投資級債等資產的長期投資價值也已逐漸浮現。

在利多部分，謝佳伶表示，目前美國仍相對穩健的經濟、強勁的勞動市場與遞延消費需求可望支撐美股企業獲利，而企業實施買回庫藏股、增加股利發放及併購活動的盛行也有望提振股市。從價值面來看，標普500指數的預期本益比也已從今年初的21.4倍回落至近期的17倍上下，故相對看好美股的長期投資價值。

在投資建議上，謝佳伶指出，仍應回歸基本面，聚焦於獲利能見度與穩定度高、且長期可望持續優於預期的公司股票或可轉債、非投資等級債等資產，把握經歷近來修正後浮現的投資價值，降低下檔風險並參與其後續上檔空間，以長期投資增加勝率。在風險方面，則應持續留意通膨狀況，以及密切觀察包括美國房市、就業數據等通膨指標，作為投資時的參考判斷。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示，儘管市場仍多空雜陳，且反覆消化通膨與庫存壓力，但有兩跡象顯示台股已在持續打底：首先是部分包括電子權值在內族群近期出現利空不跌的跡象；其次則是庫存仍在修正，但股價未再破底的狀況，故短期下半年需求不好的擔憂應已大致反映，短線支撐浮現，尤其是之前跌幅相對較大的電子或權值股對利空反應已開始鈍化，出現止穩跡象。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，部分產業第二季狀態其實不錯，而現在其實已將開始步入庫存修正狀態；也就是說，市場現在才開始要反應第三季的庫存調整壓力。依過往經驗，庫存調整通常會有至少兩個季度，而股價則可能會提前一季反應。

若從總經面來看，安聯投信台股團隊表示，通膨壓力還是相關問題的根源，故在應對庫存調整與檢是下半年基本面等變化時，仍須持續觀察，緊盯通膨的變化，再做出相關的判斷因應。

在相應的投資策略上，安聯投信台股團隊表示，由於通膨問題仍在，故策略上仍宜採中性偏保守態度；其中仍宜以具結構性成長利基如IP、ASIC、晶圓代工等題材為核心持股，雖短期難免受市場影響，但長期來看仍具成長性。

其次，安聯投信台股團隊表示，投資策略也可從利空不跌，或股價、基本面已有大幅修正的標的中挑出具結構性成長利基，或庫存調整後仍可成長者，同時也可避開或留意利多不漲或是場偏好程度高度一致的題材，以緩和由非基本面引發的籌碼面鬆動壓力。