台股反彈近千點 僅這四檔ETF打敗集中櫃買兩大市場

台股集中市場加權指數自5月低點反彈以來，大漲近千點，漲幅達6.33%，櫃買指數同期漲幅更達7.79%，惟統計台股原型ETF在同期間整體表現卻不如大盤及櫃買指數，同時打敗兩大市場指數的台股原型ETF僅四檔，分別是元大富櫃50（006201）、中信關鍵半導體、元大電子、新光臺灣半導體30。

台股大盤在5月12日殺到波段低點15,616點，市場在彌漫一片悲觀氛圍中，電子指數波段跌幅最深，最近跌深反彈，彈幅優於傳產、金融股，金融股受防疫保單產生鉅額理賠衝擊，5月中旬跌破年線，近期反彈站上年線。

中小型電子股表現突出牽動台股ETF股價表現，成分股包含中小型股者受惠較深。台股原型ETF現有34檔，除永豐優息存股是近期才掛牌外，統計33檔ETF在5月12日至6月6日間股價表現，平均漲幅5.73%，僅一檔國泰永續高股息為負報酬。33檔台股原型ETF中，元大富櫃50以漲幅9.81%居冠、中信關鍵半導體上漲8.34%居次，元大電子、新光臺灣半導體30漲幅各為7.81%、7.8%緊追在後，且漲幅同時超過集中市場、櫃買市場兩大指數。

另外，第一金工業30、永豐智能車供應鏈、富邦科技、富邦臺灣中小、國泰台灣5G+、中信綠能及電動車、兆豐藍籌30、元大中型100、富邦摩台、中信小資高價30等10檔漲幅雖不如櫃買指數，但仍超車集中市場加權指數。

展望台股後市，台新投顧分析，受戰爭、通膨與升息等利空拖累，台股本益比自2021年開始下滑，目前2022年、2023年預估本益比約11.5、11.4倍，為近十年低檔區；上市櫃公司2021年盈餘大幅成長，受基期墊高影響，2022年成長幅度將低於2021年，導致本益比下降至近10年低檔區，後續回升至近10年平均數應屬合理；另一方面，預估2022年、2023年台股殖利率為4.2%、4.3%，優於鄰近亞股，抗跌能力較強。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，短期因基本面展望變化，台股仍難免波動，預期指數將位於區間內持續整理，烏俄、通膨、聯準會的三角關係式仍在取得均衡點的過程中；雖然總體經濟展望下修影響不少循環型產業，但台股仍不乏可望逆景氣循環周期而成長的科技創新類股，且聯準會加息速度可望於今年第3季前達到頂峰，後續仍將回復正常貨幣政策，故震盪過後在全球政經情勢緩和下台股長線仍可望重返多頭。配置上電子族群以逆景氣週期的成長股如矽智財、新規格IC、雲端伺服器以及半導體先進製程相關為主軸，景氣循環股則以航空等受惠全球國境解封趨勢較為明確的族群為主。