平價長照險賣不賣？金管會盼業者響應 10日前給答案

金管會保險局希望壽險公司響應政策，配合開賣補充性長期照顧終身健康保險（又稱平價長照險），因絕大多數壽險公司搖了搖頭，保險局指示壽險公會，再給業者一些時間，延至本周五（10日）中午前給交卷。

壽險業者表示，金管會保險局5月27日與壽險公司商品部門主管開會，希望業者配合推動平價長照險，並且透過壽險公會詢問，是否有意願開發補充性長期照顧終身健康保險，原訂今天（6日）中午前交卷。

十家有表達意見的壽險公司，今天全部回覆壽險公會，沒有興趣或必須在某些前提下才會有興趣，一面倒地對金管會保險局搖了搖頭。

壽險公司主管說，長期照顧保險並非單純的商業保險，社會保險的意涵濃厚，主管機關應該多聽業者聲音，不宜強力以政治力介入。主金管會保險局應該多花時間瞭解，為何現階段大家都沒有參與的意願。

十家回覆問卷的壽險公司為，國泰、富邦、南山、台灣、中國、新光、全球、三商美邦、第一金、台新。