央行：外資5月淨匯出10億美元

中央銀行今(6)日傍晚舉行例行記者會，公布5月外匯存底統計，媒體問答時間，央行外匯局局長蔡烱民表示，外資5月淨匯入本金26.97億美元，若包含盈餘淨匯出，外資5月淨匯出「10來億美元」。

換言之，外資5月份淨匯入投資台灣的本金為26.97億美元，但是投資台灣市場後賺了錢，淨匯出的金額約37億美元，整體合計淨匯出約10億美元。

中央銀行、金管會每月5日左右都會公布外資匯出入統計，不過，兩者的計算範圍不同。金管會公布的外資匯出入數字，根據法令規定，只計算外資投資台灣的「本金」；外資領取的現金股利、投資個股或債券的資本利得或利損，也就是賺賠部分，並不包含在內。

由於金管會公布的外資匯出入數字，只有本金，此與一般社會大眾，及投資大眾，在常識或直覺上的感受，差異很大，多家媒體今天在記者會上，當場跟蔡烱民表達，央行應該繼續公布每月的整體外資匯出入統計。

此舉除了有助資訊透明、與市場做良好溝通，也是一個好的中央銀行應有的盡責表現。