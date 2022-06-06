畢業季將至 全球人壽提醒職場新鮮人3階段規劃保險

畢業季將至，數萬名社會新鮮人將進入職場，全球人壽提醒，初入職場的新鮮人對於風險承擔能力較低，建議可按部就班從3階段做足保險保障，為人生打好基礎。

全球人壽指出，過去2年受到疫情影響，企業對職場新人用人態度趨於保守，而今年在逐漸適應疫情大環境後，各家企業也積極參與大專院校盛大舉辦睽違已久的校園徵才博覽會。根據求職網調查顯示，熱門科系畢業生有超過3份工作可挑，也有9成應屆畢業生在畢業前就開始找工作。

全球人壽表示，職場新鮮人多半仰賴父母過去幫忙建構的保險保障，或是投保意外險、旅平險等短效期險種，較缺少長期保險規劃，建議新鮮人必須及早培養保險保障意識，無論是「保險小白」或是已經擁有第一張保單，都要應當先瞭解現階段自己保險的需求在哪，並及早補足風險缺口。

全球人壽表示，新鮮人可從意外險、意外醫療險、定期壽險先著手打好基礎，然後進一步檢視自己有關住院日額給付型與實支實付型醫療險的保障額度與需求，最後再回顧是否有家族疾病史，如重大傷病險、癌症險、長期照護險等，補足自身風險較高的區塊。

全球人壽建議新鮮人可從3階段進行規劃，首先是基礎型，新鮮人至少要準備好意外險及意外醫療險，協助降低事故發生時對自身或家庭的經濟負擔。另也建議投保定期壽險，利用定期險低保費的特性，陪伴新鮮人度過薪資尚未成長的時期，先求有再求好，待未來有餘力時再補足缺乏的部分。

其次是進階型，其實「看病沒有想像中便宜」，在醫療技術進步的時代，如有住院，其相關醫療費用也是相當驚人，建議新鮮人要善加利用年輕時期體況佳的階段。在醫療保障方面，至少要準備住院日額型、實支實付型兩大醫療險，透過兩者相互配合，方能減輕就醫時的費用負擔，而醫療險的保障額度也要依照個人經濟能力逐步提升。

最後是成熟型，透過前面2階段建立好自身基礎的風險保障後，建議新鮮人也應檢視家族疾病史，並建立投保的優先順序。如家中有癌症史、三高史等，就可依照風險較高的醫療需求做相對應的規劃。另外也應檢視保險保障額度是否充足，「保險不是買最低額就好，而是要買足夠、需要時用得到」，要從各層面滿足自身的保險保障。