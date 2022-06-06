刷卡繳稅七成卡友選一次付清 銀行曝三大原因

刷卡分期繳稅，竟不是多數卡友的最愛？兆豐銀以去年刷卡繳稅的數據分析，竟有高達7成兆豐卡友選擇一次付清，等於利用銀行分期繳稅者，才占了3成，而這3成中，則有高達75%的都選擇12期還清，顯示多數人偏好一年內就將稅款繳完。

另一家銀行主管則說，民眾刷卡繳稅的選擇，有三大原因牽動，一、選擇一次付清者，多是小額稅款，大額稅款才會選分期付，二、分期或一次付清跟每家分期門檻有關，不同分期門檻會造成不同結果，三、各家銀行的優惠方案也會牽動民眾刷卡繳稅的選擇。

據了解，若是民營銀行則是分期繳稅占比高，行庫的分期繳稅則約介於3~6成左右。

兆豐銀以去年刷卡繳稅的數據分析發現，不論是筆數或金額，都有7成兆豐卡友選擇一次付清，等於分期繳才占3成，其他行庫部分，分期繳和一次付清約占各半。

兆豐銀不諱言，此調查大出意外，主因是近兩年疫情壟罩全台，財政部甚至多延緩繳稅期限一個月，希望民眾繳稅負擔。今年綜所稅申報截止日也延到6月底，與去年一樣。

據網路最新調查顯示，今年已有9成民眾選擇利用網路報稅、且有超過4成民眾因為可獲得優惠而偏好以信用卡做繳稅工具，「刷卡繳稅」成為兵家必爭之地。以兆豐銀行為例，今年就推出四大方案，包括：1.全卡不限金額0.25%回饋；2.分12期0利率、滿額最高30期；3.新戶辦卡加碼2%回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金，今年活動一揭露，就吸引單筆稅額高達4億元的大戶提前上門調高刷卡額度。

兆豐銀提醒持卡人，可提早檢視信用卡額度和應繳稅額，避免繳稅時發生額度不足的窘境。

兆豐銀建議，若是一次付清的卡友，則可選擇「臨時調額」，若是會用到分期付款，就需選擇「永久調額」，申請方式只需透過官網雲端櫃台或是撥打客服就可以申請。

若卡友繳完稅款，仍覺得帳單負擔太重，其他消費款也可以再申請帳單分期，減輕還款負擔。