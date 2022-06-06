快訊

萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

中重症+243 首例15歲青少年死亡、再增8個月大童死亡

確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

SBL超級籃球賽 台銀奪得隊史首冠

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
第19屆SBL超級籃球聯賽頒獎典禮，台灣銀行董事長呂桔誠（前排右五）、教育部體育署參事葉丁鵬（前排右六）、籃球協會副理事長張維正（前排右四），以及台銀籃球隊全體隊職員等合影。圖/台灣銀行提供
第19屆SBL超級籃球聯賽頒獎典禮，台灣銀行董事長呂桔誠（前排右五）、教育部體育署參事葉丁鵬（前排右六）、籃球協會副理事長張維正（前排右四），以及台銀籃球隊全體隊職員等合影。圖/台灣銀行提供

第19屆SBL超級籃球聯賽台銀籃球隊以23勝8負，勝率七成四的成績，奪下隊史首座冠軍金球獎盃，董事長呂桔誠親自率領台銀籃球隊全隊出席頒獎典禮，共享屬於台銀的榮耀時刻。

呂桔誠表示，感謝籃球協會頒授台灣銀行籃球隊「第19屆SBL超級籃球聯賽冠軍 」，能與全體球員及工作團隊一起受獎，備感榮耀。台銀男子籃球隊成立於1973年，以提升全國籃球水準、培養籃壇新秀與選訓籃球國手為宗旨，2002年加入體委會推展之「SBL超級籃球聯盟」，成為創始球隊之一。

台銀近半世紀以來支持籃球運動從不間斷，舉凡瓊斯盃、亞運會、亞洲及世界盃等國際賽事，多位國家代表隊主力球員，如早期之田希和、潘家拳，中期之李雲翔（籃協秘書長）、陳信安，以及近期之楊敬敏、陳順詳等知名籃球明星球員，都是出自於台銀籃球隊的優秀籃球人才。還有目前現役隊員謝宗融及蘇士軒等，正於籃球場上大展身手。

超級籃球聯賽即將邁入第20屆，呂桔誠期勉台銀籃球隊教練團及所有球員持續精進技藝，全力以赴，爭取佳績，回饋長期支持台銀籃球隊及愛好籃球運動的廣大球迷。

台銀 SBL 榮耀

延伸閱讀

PLG／國王季後賽吞連敗 楊敬敏：責任在我

NBA／名嘴稱喬丹讓籃球變得不好 KD吐槽對方才是元兇

SBL／籃壇震撼彈！九太宣布解散球隊 「已完成階段性任務」

PLG／楊敬敏成球員工會理事長 國王球團全力支持

相關新聞

T1聯盟／海神T1元年奪冠

T1聯盟總冠軍賽第3戰昨天在台中葳格太陽隊主場進行，高雄全家海神隊靠洋將亞歷山大在倒數3.1秒的致勝三分球，以103：1...

PLG／勇士老將拉尾盤 逆轉夢想家

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊昨天在季後賽首輪首戰作客台新夢想家主場，上半場熱機較慢的情況下一度落後22分，不過下半場「台灣...

台新銀挺職籃 融入綠色生活

台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」在歷經長達六個月的例行賽後，以排序第二成功晉級挑戰季後賽，並於首場賽事對上臺北富...

PLG／攻城獅聽牌 朱雲豪擦亮狀元招牌

走過上半季低潮，新竹街口攻城獅隊選秀「狀元」朱雲豪下半季找回信心，昨天季後賽第2戰更轟下賽季新高24分，助隊克服首節最多...

PLG／轟新高教頭喊讚 朱雲豪感謝自己沒被壓力擊倒

季後賽打出代表作，新竹街口攻城獅隊的選秀會「狀元」朱雲豪今天第2戰三分球9投6中轟下全場最高24分，助隊以99：91壓下...

PLG／國王季後賽吞連敗 楊敬敏：責任在我

新北國王隊今天浪費首節最多16分領先，以91：99敗給例行賽龍頭新竹街口攻城獅隊，國王當家球星「阿美戰士」楊敬敏坦言，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。