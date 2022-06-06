SBL超級籃球賽 台銀奪得隊史首冠

第19屆SBL超級籃球聯賽台銀籃球隊以23勝8負，勝率七成四的成績，奪下隊史首座冠軍金球獎盃，董事長呂桔誠親自率領台銀籃球隊全隊出席頒獎典禮，共享屬於台銀的榮耀時刻。

呂桔誠表示，感謝籃球協會頒授台灣銀行籃球隊「第19屆SBL超級籃球聯賽冠軍 」，能與全體球員及工作團隊一起受獎，備感榮耀。台銀男子籃球隊成立於1973年，以提升全國籃球水準、培養籃壇新秀與選訓籃球國手為宗旨，2002年加入體委會推展之「SBL超級籃球聯盟」，成為創始球隊之一。

台銀近半世紀以來支持籃球運動從不間斷，舉凡瓊斯盃、亞運會、亞洲及世界盃等國際賽事，多位國家代表隊主力球員，如早期之田希和、潘家拳，中期之李雲翔（籃協秘書長）、陳信安，以及近期之楊敬敏、陳順詳等知名籃球明星球員，都是出自於台銀籃球隊的優秀籃球人才。還有目前現役隊員謝宗融及蘇士軒等，正於籃球場上大展身手。

超級籃球聯賽即將邁入第20屆，呂桔誠期勉台銀籃球隊教練團及所有球員持續精進技藝，全力以赴，爭取佳績，回饋長期支持台銀籃球隊及愛好籃球運動的廣大球迷。