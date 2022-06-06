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永達保經董座：人才才是值得投資的不動產

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
永達保經承德大樓將重建，今天舉行動土典禮。記者巫其倫／攝影
永達保經承德大樓將重建，今天舉行動土典禮。記者巫其倫／攝影

永達保經承德大樓將重建，今天舉行動土典禮，永達董事長吳文永今天表示，承德大樓過去是以一坪18.5萬元超低價買下，當時共1328坪，至今每坪已飆破百萬元，當年可說是房地產最低迷時期，新大樓預計2026年完工，將興建地上11樓、地下4層共計15層，且坪數將由原本1328坪增加至2250坪。

永達保經成立於2001年，吳文永表示，承德大樓是在2003年買下，當年每坪僅18.5萬元，如今每坪都以飆破百萬元，2004年則買下永達台開大樓，當時買入價格每坪也僅20.4萬元，只要是SARS影響，當年房地產價格低迷，也顯示吳文永投資眼光精準。

吳文永表示，承德大樓完工後將全部自用、不對外招租，且也暫無新買樓計畫，新大樓會打造業務總部而非行政總不，將提供業務人員更好的空間。他也強調，永達在不動產投資一向都是自用，不會拿來投資，而是大舉徵才為主，「人才才是值得投資的不動產」。

至於大樓造價，吳文永坦言目前建材造價頗高，原先預估每坪12萬元，如今已飆升至每坪19萬元，整棟大樓完工造價預計斥資4.5億元。

他表示，永達從2個服務據點、資本額0.27億元，一路成長至去年已有34個服務據點、累計實收資本額9.82億元、EPS每股5.152元。目前永達全台約3000名員工，目標3年後可成長1倍，就目前國內保險市場來看，6000人應是差不多的水準。

至於中國大陸永達理營運表現，吳文永表示，目前永達理已設立17個分公司、50個據點，今年中國上海封城確實有影響，前4月中國保險市場新契約保費收入衰退3成，但永達理僅在件均產能增加之下，每件保費由4萬元增至6萬元，前4月新契約保費收入逆勢成長38%，主要鎖定退休族群。

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