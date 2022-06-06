基富通全民退休專案 逾8.5萬人逗陣「存基金」

今年來全球股市劇烈震盪，讓許多人心生恐懼，不過，基富通平台上的退休專案，每月定期定額扣款人數仍有8.5萬人以上，凸顯投資人對於這類型基金的信賴感，並且具備長期紀律投資的正確理財觀念，沒有在市場最恐慌的時候貿然出場。

由集保結算所主辦、基富通負責執行的「好享退」、「好好退休」兩大全民退休投資專案，目前每月定期定額扣款人數逾8.5萬人。其中，「好享退」為限時報名專案，開辦至今兩年半，仍有6.5萬人持續參與；而「好好退休」自去年下半年開放申購後，參加人數逐月成長，目前已超過2萬人且持續增加。

基富通總經理王浩宇表示，今年全球股市大動盪，讓許多人感到恐慌，但是參與退休專案的投資人都願意繼續定期定額扣款，反映投資人對於專案基金的信賴感，以及主管機關、相關單位近年大力宣導及早進行退休準備與推廣正確理財教育的成效浮現。

為鼓勵更多民眾做好退休準備，基富通平台的「好好退休專案」提供三大優惠：一是不收取手續費、信託管理費或平台服務費；二是基金經理公司提供專屬的P級別超低經理費；三是連續24月成功扣款，享全平台基金單筆、定期定額終身0手續費。

王浩宇指出，退休專案基金都是經由專家嚴選，除了績效指標之外，更重視風險控管，以符合退休投資的長期規劃要求。因此在近年金融市場動盪不安下，MSCI世界指數自年初來已大跌逾17%，而專案基金表現都遠勝全球股市，明顯抗震。

面對短期市場波動劇烈，王浩宇認為，此時更應該定期定額紀律投資，應對未來的不確定性，達到長期累積資產的目標。透過基富通平台上的好好退休專案，每月只要3,000元即可啟動，跨入門檻低，而且基金由專家把關，降低選擇煩惱，並且享有超低成本優勢，讓退休準備贏在起跑點。