防疫險風險、傷害險損率 和泰產7月起停賣部分傷害險

防疫保單風險胃納量過大，加上傷害險業務長期損率不佳，據了解，和泰產險自7月2日起暫停受理非銀行通路保經代公司新招攬進件的傷害保險，續保件的生效日自8月1日後亦不予受理；和泰產險今（6）日表示，公司希望以合理的費率，提供消費者需要的保障，未來會持續研發新商品。

據了解，和泰產險6月2日發函給非銀行通路的保經代公司，公告因近來防疫險造成公司風險胃納量承載過大，以及傷害險業務長期損率不佳，因此自今年7月2日起暫停受理非銀行通路保經代公司新招攬進件的傷害保險。

該公告亦指出，除「銀樂享專案」外，個人傷害險各專案新件7月2日起全面停止受理，因此各通路案件須於7月1日下午5點30分前送達和泰產險，逾期將不予承保；至於續保部分，受理到今年7月31日的案件，而生效日若是在8月1日後則不予受理。

和泰產險表示，公司希望以合理的費率，提供消費者需要的保障，例如銀樂享；未來和泰產險會持續研發新商品，上架會發布訊息。

其中銀樂享專案是和泰產險為銀髮族所設計的個人傷害保險，提供「實支實付傷害醫療保險金」與「住院日額」的醫療保障，在有意外傷害必要支出醫療費用的時候可以補償相關需求，同時提供特別看護費用保險金及特定失能生活扶助保險金，在不幸發生意外事故造成嚴重失能者，減少經濟負擔。