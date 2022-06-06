進入升息年 貨幣基金成短線資金避風港

台灣連續兩年經濟表現亮眼，主計處概估2021年經濟成長率達6.3%，今年經濟成長率亦達4.4%；且油價與外食費等價格持續上漲，國內通膨仍可能進一步走高。

台灣央行於3月中旬舉行的第1季理監事會議，決議升息一碼，重貼現率由1.125%上調至1.375%，這是央行逾10年來的首次升息舉動。

台新投信表示，伴隨央行升息，將帶動市場利率維持走升趨勢，或將推升貨幣市場基金投資報酬，貨幣市場基金可望成為短線資金避風港。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖指出，「貨幣市場基金」就是投資在「高流動性且較安全的短期工具」，如短天期的政府債券、銀行定期存單、商業票據等，特色是隨時可以變現、流動性高、安全性高、且會產生利息，買賣手續簡單，因此很多人把貨幣基金當成高息的存款戶口。

楊麗靖進一步說明，「貨幣市場基金」本質就是「穩定領息」和「領到到期」，適合退休族及長線投資者。

此外，台幣主要反應較強的經濟成長率、出口成長率、龐大的經常帳順差，所以選擇台幣，可以避免潛在的外匯波動與外匯匯損。台新1699貨幣市場基金百分之百投資於國內銀行存款等短期貨幣市場標的，在國內央行收緊貨幣政策期間，掌握市場利率波動情況動態調整投資組合，預期隨著利率走升，將有機會提高基金投資報酬。