公司治理評鑑 第一金七度獲「上市公司前5％」佳績

證交所公布「110 年度第八屆公司治理評鑑」結果，第一金控從913家受評上市公司中脫穎而出，七度榮獲「上市組排名前5%」，於四大評鑑構面79項指標均取得佳績，公司治理績效再獲肯定。為引導各子公司重視ESG（環境、社會、公司治理）及中長期發展，第一金控參酌2022年ESG目標與執行方案訂定各子公司ESG績效考核的基礎項目，每季追蹤檢討執行成效，以深化ESG政策的落實及執行。

為強化氣候治理能力，第一金控自2021年將氣候變遷風險評估結果及其抵減措施與執行情形提報董事會，亦邀請獨立董事至風險管理委員會指導，由上而下督導各項氣候治理作為，且以違約距離分析3個授信產業別（鋼鐵、石化及半導體業）的違約損失預期金額，以量化氣候變遷對公司的財務衝擊，並發布TCFD報告書獲英國標準協會（BSI）「LEVEL-5+」最高等級認證，為金融業首例。

為配合國家淨零排放政策，第一金控以升溫控制在遠低於2℃（WB2℃）訂定科學基礎減量目標（SBT），即2022至2050年類別一及二的總碳排量，每年須較前一年減量2.5%，並透過4項持續性減碳行動，包含自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統、擴大對綠電採購比重，以及持續推行內部碳定價機制至銀行外子公司，不斷精進集團的氣候治理。

第一銀行亦推出「永續績效連結授信專案」，針對環境績效指標較前一年度改善的企業提供優惠貸款利率，截至2022年4月底已核准33戶，核准總金額近600億元，且募集管理6.82億元綠能基金，並投資3億元興建發電容量約56.5MW的太陽能電廠，合計每年約當於145座大安森林公園年吸碳量，截至2021年底綠色融資業務累計核准金額1,697億元，中小企業放款餘額8,665億元，市占率連續12年居國銀首位，更針對高汙染、高耗能產業訂定投融資比重限額，研訂符合國際趨勢的脫碳政策，為環境及社會把關。

第一金融集團亦投入近8,500萬元補助弱勢學童與團體、體育人才培育、食物銀行及藝文人士展演平台等，並針對高齡者、青年、婦女、勞工及中小企業等族群推出多元普惠金融商品。未來第一金控將持續強化ESG責任投資策略，將ESG及永續發展觀念擴及至供應商、投融資對象及客戶，創造金融、實體產業與社會環境三贏局面。