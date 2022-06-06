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新鮮人應具風險意識 三階段做足保險保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
畢業季將至，職場新鮮人應具備風險意識三階段做足保險保障。圖/全球人壽提供
畢業季將至，職場新鮮人應具備風險意識三階段做足保險保障。圖/全球人壽提供

畢業季將至，數萬名社會新鮮人即將進入職場，全球人壽提醒，初入職場的新鮮人對於風險承擔能力較低，建議可按部就班從三階段做足保險保障，為人生打好基礎。

過去兩年受到疫情影響，企業對職場新人用人態度趨於保守，今年在逐漸適應疫情大環境後，各家企業亦積極參與大專院校盛大舉辦睽違已久的校園徵才博覽會。根據求職網調查顯示，熱門科系畢業生有超過三個工作可挑，亦有九成應屆畢業生在畢業前就開始找工作，希望能夠盡早擁有好薪情踏入社會。

全球人壽表示，初入職場的新鮮人多半是仰賴父母過去幫忙建構的保險保障，或是投保意外險、旅平險等短效期險種，較缺少長期保險規劃。不少年輕人聽聞「 保險」兩字，會帶有一些負面觀感，這也導致初入職場的新鮮人普遍缺乏保險觀念。

建議社會新鮮人必須及早培養保險保障意識，無論是「保險小白」或是已經擁有第一張保單，都要應當先瞭解現階段自己保險的需求在哪，並及早補足風險缺口。

工作剛起步的社會新鮮人，全球人壽建議可從意外險、意外醫療險、定期壽險先著手打好基礎，然後進一步檢視自己有關住院日額給付型與實支實付型醫療險的保障額度與需求，最後再回顧是否有家族疾病史，如重大傷病險、癌症險、長期照護險等，補足自身風險較高的區塊。

基礎型：出門工作必備意外險、意外醫療險、定期壽險

初入職場的新鮮人年輕有衝勁，有滿滿的行動力投入於工作中，相對於求學階段，在外奔波時間變長，且不少人的交通工具大多仰賴機車，無形中更增加意外事故發生的風險。

新鮮人至少要準備好意外險及意外醫療險，協助降低事故發生時對自身或家庭的經濟負擔。另外也建議投保定期壽險，利用定期險低保費的特性，陪伴新鮮人度過薪資尚未成長的時期，先求有再求好，待未來有餘力時再補足缺乏的部分。

進階型：日常生活必備之住院日額型與實支實付型醫療險

現代年輕人從小到大看病就診都有健保給付，對於醫療費用所知甚少。不過，其實「看病沒有想像中便宜」，在醫療技術進步的時代，如有住院，其相關醫療費用也是相當驚人，建議新鮮人要善加利用年輕時期體況佳的階段。在醫療保障方面，至少要準備住院日額型、實支實付型兩大醫療險，透過兩者相互配合，方能減輕就醫時的費用負擔，而醫療險的保障額度也要依照個人經濟能力逐步提升，才能為人生不同時期做好因應準備。

成熟型：回顧檢視家族疾病史，補足重大傷病險、癌症險、長期照護險

透過前面兩階段建立好自身基礎的風險保障後，建議新鮮人也應檢視家族疾病史 ，並建立投保的優先順序。如家中有癌症史、三高史等，就可依照風險較高的醫療需求做相對應的規劃。另外也應檢視保險保障額度是否充足，「保險不是買最低額就好，而是要買足夠、需要時用得到」，要從各層面滿足自身的保險保障。

全球人壽指出，許多初入職場的新鮮人未能即時準備足夠的保險保障，一方面是受限於薪資因素，另方面則是因為過去多為父母協助投保，自身缺乏「保險保障意識」。建議新鮮人要多加思考「如果發生風險時，目前哪些醫療保障是足夠的 、可以接受這樣的醫療保障嗎？」

在自己具備基本的風險意識後，才能以正確的觀念檢視自己的保險保障需求並做好保障規劃，進而降低未來財務上的風險，提早鋪好未來人生的康莊大道。

社會新鮮人的保險規劃建議。圖/全球人壽提供
社會新鮮人的保險規劃建議。圖/全球人壽提供

保險 醫療險 職場

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