道瓊歐洲600企業第一季獲利 67.2%優於預期

根據Refinitiv資料，目前已有256家道瓊歐洲 600企業公布第一季獲利，67.2%優於預期，平均成長41.4%，上週預估為成長41.4%，有313家企業公布第一季營收，76.4%優於預期，平均成長22.8%，上週預估為成長22.8%，本週將有2家道瓊歐洲600企業公布獲利。在預估第一季整體企業獲利成長41.4%中，以能源類股獲利成長203.9%最高，其次為原物料、循環性消費，獲利成長預估為79.6%、78.8%，在預估第一季整體企業營收成長22.8%中，以能源、公用事業成長80.9%、75.5%領先。

富蘭克林證券投顧表示，歐盟執委會在2022年春季經濟預測報告中稱，受益於接觸密集型服務逐步恢復正常、強勁的就業市場、儲蓄降低、財政措施減低能源價格的衝擊，歐元區經濟在後疫情時代恢復良好，但因俄烏戰爭加劇不確定性，下調了歐元區2022、2023年GDP，並上調2022年歐元區CPI，整體看來，歐元區應可避免陷入停滯性通膨困境。

而由於市場先前對歐洲經濟和股市看法較為保守，歐股下滑也使其評價較美股便宜，但事實上近日公布的經濟數據並未如市場預期的悲觀，再加上歐股在能源、原物料、金融、醫療保健等價值或防禦類股的比重較高(因英國股市在這些類股的比重較高，而英國股市佔歐股最大權重)，成長型的科技股權重遠低於美股，讓歐股在通膨和升息環境下表現並不遜色，加上歐盟公布了規模2100億歐元的「RepowerEU」計畫，搭配歐洲今年稍早公布的永續地球、歐洲新成長模型等計畫，未來歐洲將加速朝向綠能轉型，相關產業可望受惠，投資人可多加留意歐股投資機會。