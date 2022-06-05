想替富豪理財嗎？金管會催生「私人財富管理師」 月薪上探10萬元

金管會想催生類似星港的「私人財富管理師」，在台灣，目前服務億級富豪客的「客戶顧問」月薪可上看10萬元；例如已開辦財管2.0方案的第一銀行，將建置10名Client advisor（CA，客戶顧問）團隊，最高月薪達9萬元水準。

這些全部集中在總行的CA團隊，主要是陪同分行人員去替億級富豪做資產規劃，一銀也聘請新加坡顧問做相關課程訓練。目前這10人團隊，已有8人就位，一銀除了從內部培訓，也從外挖角人才。

第一銀行主管說，若比照研訓院對打造「私人財富管理師」規劃課程，一銀可能比較欠缺的是特殊金融商品和跨境稅務的課程培訓，若研訓院開課後，也可能會派訓做強化。

根據金融研訓院規劃的「高資產財富管理人才職能地圖」，依工作內容區分三大塊，一是高資產個人戶專屬客戶關係經理、二是高資產法人戶專屬客戶關係經理、三是資深理財顧問，並列出不同核心職能。

若要成為富豪個人戶專屬RM（Relationship Manager），除須具備必修的職業道德、總經與全球市場分析、金融商品資產配置、稅務規定等4項外，還得增加客戶開發調查及維護能力、及理財工具運用2項。

若是富豪法人戶專屬RM，則除4項必修外，得增加特殊金融商品、跨境稅務規定、法人理財工具運用及授信規劃等4項。

核心職能被要求最多的是「資深理財顧問」，得全部涵蓋個人戶、法人戶RM的職能外，又多再增加整體理財規劃建議，合計需取得職能高達11項。

據研訓院規劃，必修課程有30小時還得經筆試70分以上才算合格，選修課也有30小時再經實作檢測70分以上，兩階段完成才能拿到「高資產財富管理專業人才」合格證書。

研訓院也規劃同等能力，只要有具備國際認證高級理財規劃顧問（CFP）、或是特許財務分析師（CFA Level lll）、或逾10年財管工作經驗（需服務大戶至少5年）可抵免必修和選修課，只需上兩小時職業道德課並經實作檢測70分依舊可以拿到能力認證合格證書。