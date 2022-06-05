7銀行搶富豪生意 金管會喊建「私人財富管理師」

金管會在2020年推出「新財管方案」放寬財管商品和業務範圍，讓各銀行搶進富豪生意後，金管會下一階段將推進到培訓人才，推動各銀行建立高資產財管人才職能地圖，類似星港的「私人財富管理師」，並將各銀行培訓人才情況和成果，納入該銀行3年後申請續辦的參考依據之一。

目前包括中信銀、兆豐銀、上海商銀（5876）、國泰世華銀、第一銀、合庫銀、UBS等7家銀行已在2021年起陸續獲准開辦「新財管方案」，試辦期3年，最快2023年又得重新遞件申請執照。

金管會官員說，目前各銀行理專都有信託、證券、保險及衍生性商品的證照，但考量高端客戶財管業務涉及商品、服務更複雜，相關從業人員宜取得較高階的資格，才能與一般理專區隔，因此推動人才培訓計畫，提升整體產業水準。

銀行主管說，新加坡、香港的私人銀行從業人員都須通過相關培訓課程、訓練並取得專業認證，如香港就有所謂的「私人財富管理師」，金管會此舉是希望銀行透過人才、商品可發展成國際級銀行。

根據銀行、信託公會及研訓院三方共同規劃「高資產財管人才職能地圖」依工作內容分為三大類：資深理財顧問、高資產個人戶專屬客戶關係經理、法人戶專屬客戶關係經理。

培訓課程分必修及選修，各30個小時，共計60小時，需分別經過筆試及實作檢測後，才能取得「高資產財富管理專業人才」能力認證合格書，取得次年起每年還得完成持續進修課程12小時，以展延證書效期。

必修課程有四大項：職業道德、總經與全球市場分析、資產配置商品特性和管理、稅務與財產移轉規劃。

選修課程則包羅萬象，包括高資產個人／法人客戶開發與經營、信託／股權／保險規劃與傳承分析、跨境稅務、家族傳承與接班規劃等14項。

金管會強調，該機制並非從業人員應具備的資格條件，並不影響目前服務高資產客戶人員的從業資格。金管會重點是各銀行人才培訓情形，需能證明已參考職能地圖，建構及規劃從業人員應具備專業能力、並有適當訓練課程。

官員也說，希望各銀行可多運用這些規劃課程，但並非是銀行證明人才培訓的唯一方法，未來會將各銀行人才培訓情況和實際成果，納入3年後申請續辦時的考量依據之一。