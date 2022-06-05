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台新夢想家「GREEN LIFE」主題日 金控大戰高潮迭起

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導
台新夢想家季後賽上演金控大戰，賽事高潮迭起，中場活動特別邀請台新銀行總經理尚瑞強頒發台新永續禮盒、台新Point給球迷。台新銀行／提供
台新夢想家季後賽上演金控大戰，賽事高潮迭起，中場活動特別邀請台新銀行總經理尚瑞強頒發台新永續禮盒、台新Point給球迷。台新銀行／提供

台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」在歷經長達六個月的例行賽後，以排序第二成功晉級挑戰季後賽，並於首場賽事對上台北富邦勇士，續演去年「職籃金控冠軍大戰」戲碼。 在台中球迷加油聲，以及滿場台新紅色加油棒助威之下，球員一路表現出無畏的精神，堅持奮戰至最後一刻，讓這場金控大戰高潮迭起。雖最終不敵對手惜敗，但台新夢想家誓言將於下場比賽討回顏面，絕不服輸的態度與力拚季後賽首勝的氣勢絲毫不減。

台新夢想家於P. LEAGUE+第二季球季打出令人驚艷的成績，主場勝率更為全聯盟第一，本次季後賽首場賽事，職籃金控雙雄再度狹路相逢，首輪的激烈對戰即打出令所有球迷難忘的比賽，兩隊目標直指總冠軍，也成為P. LEAGUE+聯賽今年收視與票房保證。

台新銀行總經理暨福爾摩沙台新夢想家榮譽領隊尚瑞強表示，台新銀行自冠名贊助台新夢想家，連二年闖進季後賽，本次季後賽提前遭遇台北富邦勇士，再次上演金控大戰好戲，也冀望台新夢想家能在台新銀行成立三十周年之際，一舉奪下隊史首冠。

現場除了令人振奮的精采賽事外，本次台新（2887）更特別攜手球隊推出「GREEN LIFE」主題日活動，以台新三十，認真、永續之精神，打造從食、衣、住、行各面向之服務體驗，期待將綠色生活的概念深入球迷心中。

其中食的部分，更邀請到永續策略夥伴台畜共同加入，發放台畜一植肉商品，期待推廣食用植物肉達到減碳目的；台新人氣吉祥物Richart，更化身為球隊GREEN LIFE綠色生活大使，於場內發放夢想種子，讓每個人將種子帶回家種植，共同為營造綠色永續環境而努力。面對氣候變遷議題，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣，成為化解氣候危機的英雄。

台新善盡永續責任，也不忘創新精神，透過數位金融優勢，持續推動無現金球場，把台新Richart Life App、台新Pay、台新智能販賣機等多元數位金融商品帶進季後賽，並透過台新金融生態圈完善功能，滿足球迷搭車、購票、購物等需求。

此外，為感謝球迷的支持，季後賽期間，將延續例行賽優惠，購買台新夢想家主場比賽刷台新信用卡享9.5折，到球場商品部購物，結帳使用台新Pay付款，亦享商品9折優惠，並持續透過Richart Life線上集氣券活動，將台新Point大方送給球迷，號召全台客戶共同來為台新夢想家集氣、加油。

台新金 富邦勇士

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