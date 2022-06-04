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我快篩陽了！如何全數位方式申請各項理賠文件

聯合新聞網／ 好險有小琪
圖為民眾快篩示意圖，非確診者。記者黃仲裕攝影／報系資料照
圖為民眾快篩示意圖，非確診者。記者黃仲裕攝影／報系資料照

近期因COVID-19確診數攀升，以及為申請防疫保單理賠等情形，間接增加醫療量能負載。因此政府陸續推出數位新冠病毒健康證明、電子隔離通知書和快篩陽即確診等政策，希望民眾更為安全且迅速申請資料，本篇解析如何透過全數位方式申請各種理賠應備文件。

常見防疫保單理賠應備文件

各家保險公司申請隔離、確診的理賠必備文件略有不同，多半如下圖所列，但仍要以各家保險公司的公告為準。

資料整理、製圖/好險有小琪
資料整理、製圖/好險有小琪

過去民眾必須到醫院PCR、請醫生開立診斷書、申請紙本隔離證明，現在則可透過全數位方式，透過通訊診療門診請醫師判定確診事實、線上申請數位確診及電子隔離證明。

如何預約視訊診療？

快篩陽後，請先備妥快篩陽性的卡匣，寫上檢測日期、姓名，將卡匣和健保卡放在一起拍張照。想預約視訊門診，可使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或是「健保快易通APP」查詢住家附近，有開設視訊診療門診的醫療院所，預約並依照時間上線看診。

看診時醫師會判定是否確診，也會請民眾在最後銷毀卡匣（可準備麥克筆塗黑卡匣即可），若有需要用藥，也記得在看診時提出，看診完24小時後可到「健保快易通APP」查詢判定結果。

視訊診療結束後，委託親友攜帶確診者的健保卡，前往該醫療院所繳費及領藥。有些保險公司的理賠必須有處方箋或藥袋照片，民眾記得拍照留存。

兩大管道取得數位確診及隔離證明

若完成看診並確定確診，可透過數位證明平台、全民健保快易通APP兩管道申請「數位新冠病毒健康證明」或「電子隔離證明」。

基本上跟著系統步驟操作即可，如果沒有自然人憑證的人，建議先找出健保卡卡號，以及戶口名簿戶號或護照號碼擇一後再操作流程，此外在填寫生日、聯絡地址、隔離地址、信箱等資料時，務必再三確認是否正確。填錯沒收到隔離證明要申請補發，也可透過上述兩大管道。

最後小小叮嚀，保險法規定保戶從確診或被匡列隔離之日起二年內，都可以申請理賠，如果快篩陽性，先看診、用藥好好休息後，再來準備理賠資料吧。

圖片來源/中央流行疫情指揮中心
圖片來源/中央流行疫情指揮中心

圖片來源/中央流行疫情指揮中心
圖片來源/中央流行疫情指揮中心

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本專欄撰寫的資訊與觀點是個人觀察與見解，相關數據已盡量查證引用具可信度的媒體，但無法確保完全精確，本專欄也未勸誘或建議購買任何商品，不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。

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