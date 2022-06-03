台銀人壽花蓮服務中心啟用 落實友善金融

台銀人壽表示，所屬花蓮服務中心今年6月1日成立，台銀人壽特別以視訊和花蓮雙現場方式舉行啟用和揭牌儀式，台銀人壽董事長劉玉枝及相關主管視訊連線，總經理周園藝率保戶服務部及業務部經理親自蒞臨揭牌，並進行公益關懷活動，場面熱鬧溫馨。

秉持唯一國營壽險，台銀人壽在台灣金控集團豐沛資源支持下，研發符合國人需求和普惠的保險商品，並充分運用保險資金與資源，發揮企業永續價值，關懷弱勢族群，協助推動政府政策，為國家及社會發展盡心力。

為提供保戶更優質服務，以及響應主管機關推動公平待客原則，台銀人壽於2021年3月整合保戶服務設立專責保戶服務部門，彰顯對於保戶需求與服務的重視。

花蓮服務中心的啟用是另項新的里程碑，業務聚焦於保戶與通路服務、公益與社會關懷等，搭配地區特性，更著力於金融友善服務。

台銀人壽董事長劉玉枝致詞時表示，分支機構無論以何型態營運，都是總公司服務觸角的延伸，組織優化可提升效能，肯定團隊努力所呈現的正能量，期許服務中心戮力耕耘宜花東地區，提供將心比心服務，以符合客戶對品牌的期待。

台銀人壽將啟用儀式結合公益關懷活動，由周總經理攜手花蓮服務中心，在端午節前夕提供生活物資，透過長期互動的花蓮縣老人暨家庭關懷協會(老家協會)，關懷「咱的老人、咱的寶」。老家協會自許為「後山邊緣的護欄」，台銀人壽提供的保險服務，具有同樣意義。

劉玉枝表示，台銀人壽做為社會安全網一份子，應秉持責任金融、價值金融的核心理念，積極建立公平待客文化。

公平待客不僅是「公平在心 待客如親」口號，戮力優化服務是堅定持續的目標。除提升業務績效外，期許發揮國營壽險的價值，以有溫度的服務，讓友善金融面面俱到。