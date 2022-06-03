如何提高信用評分？LnB信用市集：掌握四重點
辦理貸款或信用卡時，金融機構常會參考申貸人是否有穩定工作，以及聯徵中心的信用報告分數做為依據。國內最大P2P網路借貸平台LnB信用市集分享四大重點，提醒民眾平時培養好信用，避免需要資金時，卻無法貸款的窘境。
第一、注意還款期限。不論是日常消費、貸款、繳費等，需注意還款期限，統一設定還款日期，自動或手動還款，避免遺忘、逾期繳款，培養準時還款好習慣。
第二、建立信用紀錄。若是完全沒有信用紀錄的「信用小白」，信用市集特別鼓勵儘早建立、累積信用紀錄，平時就與金融機構往來，可提高金融機構的信任。可以透過辦理信用卡、小額貸款等方式建立。但仍需注意準時還款，避免出現信用瑕疵。
第三、定期查詢自己的信用紀錄。定期查詢信用紀錄，除了可以得知信用分數以外，也能查看個人信用卡、貸款繳款狀況，若有與實際繳款情況不符情況，應立即前往金融機構了解。
第四、若出現信用瑕疵，應儘早恢復。如因特殊情況、個人疏忽，有逾期還款情況，或仍在繳納信用卡循環利息，由於會被記錄在信用報告中，應儘早解決，恢復良好信用。
LnB信用市集特別提到，若有資金需求，貸款管道除了銀行，要留意民間金融機構的合法性，及注意簽訂合約的條款。
LnB信用市集是台灣最大的互利金融科技平台，直接媒合申貸人與投資人，不收利差，期許為台灣打造更加公平、透明、互利的金融環境。自2016年平台成立以來，已幫助數萬人獲得貸款。www.lnb.com.tw
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