快訊

備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉秀 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

如何提高信用評分？LnB信用市集：掌握四重點

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

辦理貸款或信用卡時，金融機構常會參考申貸人是否有穩定工作，以及聯徵中心的信用報告分數做為依據。國內最大P2P網路借貸平台LnB信用市集分享四大重點，提醒民眾平時培養好信用，避免需要資金時，卻無法貸款的窘境。

第一、注意還款期限。不論是日常消費、貸款、繳費等，需注意還款期限，統一設定還款日期，自動或手動還款，避免遺忘、逾期繳款，培養準時還款好習慣。

第二、建立信用紀錄。若是完全沒有信用紀錄的「信用小白」，信用市集特別鼓勵儘早建立、累積信用紀錄，平時就與金融機構往來，可提高金融機構的信任。可以透過辦理信用卡、小額貸款等方式建立。但仍需注意準時還款，避免出現信用瑕疵。

第三、定期查詢自己的信用紀錄。定期查詢信用紀錄，除了可以得知信用分數以外，也能查看個人信用卡、貸款繳款狀況，若有與實際繳款情況不符情況，應立即前往金融機構了解。

第四、若出現信用瑕疵，應儘早恢復。如因特殊情況、個人疏忽，有逾期還款情況，或仍在繳納信用卡循環利息，由於會被記錄在信用報告中，應儘早解決，恢復良好信用。

LnB信用市集特別提到，若有資金需求，貸款管道除了銀行，要留意民間金融機構的合法性，及注意簽訂合約的條款。

LnB信用市集是台灣最大的互利金融科技平台，直接媒合申貸人與投資人，不收利差，期許為台灣打造更加公平、透明、互利的金融環境。自2016年平台成立以來，已幫助數萬人獲得貸款。www.lnb.com.tw

信用卡 P2P

延伸閱讀

北富銀、國泰世華徵才

618購物節暖身開跑 燦坤優惠再現折 最高現省近5千

「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 判1年4月

影／KTV員工偷錄客人信用卡資料 盜刷75萬買金飾

相關新聞

台新金、新光金合併 有戲

新光金和台新金合併愈來愈有譜。新光金上月20日董事會表決通過，成立研究與台新金或其他金控合併的可行性研究小組。台新金昨（...

行員A錢 兆豐、華南各挨罰400萬

金管會昨再對銀行開鍘，有別過去重罰事由為銀行理專詐騙客戶，這次鎖定行員矇騙銀行，銀行局昨對兆豐、華南銀各開罰四百萬，主因...

防疫險虧大 5產險擬增資

防疫險理賠金額持續增加，今年到五月底已突破四十億元，金管會主委黃天牧日前宣示「產險公司想止血，優先由大股東增資」。據了解...

彰銀案 台新、財部和解在望

台新金控昨公告，將申讓彰銀持股一三六萬餘張，申讓持股比近百分之十三，顯示財政部與台新金就彰銀案敲定和解即將塵埃落定。據透...

彰銀案 近日可望和解

財政部與台新金纏訟多年的彰銀案，近日可望簽字和解。台新金昨（2）日公告申讓彰銀持股136萬餘張，申讓持股比近13%，據透...

匯市動盪 央行現在只做關鍵價位

近期熱錢進進出出，新台幣匯率也歷經一波波上沖下洗；對此，匯銀主管說，近期匯市動盪加劇，主要是MSCI指數權重調整，以及適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。